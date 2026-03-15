W skrócie Kandydat Zjednoczenia Narodowego zremisował z urzędującym merem Marsylii w wyborach samorządowych.

W Paryżu do drugiej tury wyborów przeszli przedstawiciele kilku partii, w tym Emmanuel Gregoire, Rachida Dati, Sophia Chikirou i Pierre-Yves Bournazel.

W Hawrze pierwszą turę wygrał były premier Edouard Philippe z partii Horizons.

Francuscy wyborcy zagłosowali w niedzielę w wyborach samorządowych, które - jak opisuje agencja AFP - "powszechnie uważa się za barometr nastrojów politycznych we Francji" przed wyborami prezydenckimi w 2027 roku.

Środowisko skrajnej prawicy i Marine Le Pen uważa przyszłoroczny wyścig prezydencki za swoją największą szansę na przejęcie rządów we Francji. Natomiast wybory samorządowe odbywają się w około 35 tysiącach miasteczek i gmin. AFP wskazuje, że 90 proc. francuskich gmin to niewielkie, wiejskie okręgi wyborcze, gdzie wybory najczęściej są poza partyjną politykę, ale mimo wszystko w skali kraju wybory mogą wskazywać na trendy i dynamikę preferencji elektoratu.

Francja. Partyjna polityka w dużych miastach

Głośne nazwiska polityków związanych z partiami najczęściej dotyczą wyborów w dużych miastach. Francuskie wybory samorządowe składają się z dwóch tur. Według danych z badania exit poll, do drugiej w Paryżu przeszli Emmanuel Gregoire z Partii Socjalistycznej, była konserwatywna minister Rachida Dati, Sophia Chikirou ze skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej oraz centrowy Pierre-Yves Bournazel z centrowej partii Horizons.

Reuters zaznacza, że według innego badania exit poll do drugiej tury przeszła też wschodząca gwiazda prawicy Sarah Knafo.

W Marsylii lewicowy, urzędujący mer Benoit Payan praktycznie zremisował z politykiem Zjednoczenia Narodowego Franckiem Allisio. Marsylia jest drugim co do wielkości miastem Francji i stała się głównym, politycznym celem środowisk prawicowych w wyborach samorządowych - opisuje Reuters.

Zjednoczenie Narodowe wzywa do sojuszy

Szef Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella ogłosił, że jego partia wyciąga rękę do innych sił politycznych tam, gdzie lokalna sytuacja na to pozwala i jego partia "wyciąga rękę do autentycznych prawicowych list, do list niezależnych".

Szef Partii Socjalistycznej Olivier Faure ocenił, że jego partia ma szansę na wygraną w wyborach mera m.in. w Paryżu i Marsylii. Faure wyraził ubolewanie, że "skrajna prawica nadal czyni znaczne postępy" i - jak to ujął - "zasiewa truciznę" wewnątrz prawicy, która staje się "coraz mniej republikańska".

Zwycięstwo sojusznika Macrona

Z kolei w Hawrze w pierwszej turze wygrał były premier Edouard Philippe, który reprezentuje partię Horizons. W latach 2017-2020 Philippe był premierem wskazanym przez Emmanuela Macrona. W 2020 został merem Hawru. W wyborach samorządowych pokonał socjalistów i prawicę.

To właśnie Philippe w 2021 roku założył partię Horizons, która deklaruje poparcie dla prezydenta Emmanuela Macrona.

Źródła: AFP, Reuters

