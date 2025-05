W pierwszym dniu głosowania diaspory w piątek zagłosowało ponad 125 tys. obywateli rumuńskich . To grubo ponad dwukrotnie więcej niż w listopadowej pierwszej turze wyborów, która następnie została unieważniona.

Zagranicą mieszka kilka milionów Rumunów, jednak często podawane są różne dane na temat ich liczebności. W listopadzie premier Marcel Ciolacu mówił, że jest to ponad sześć milionów ludzi. W sumie ludność Rumunii to ok. 19 mln.