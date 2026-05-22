W skrócie Były premier Francji Gabriel Attal ogłosił zamiar kandydowania w wyborach prezydenckich w 2027 r. jako drugi centrowy kandydat.

Gabriel Attal zadeklarował poparcie dla zniesienia ustawowego wieku emerytalnego i poruszył temat dostępu do opieki zdrowotnej podczas spotkania w Mur-de-Barrez.

W wyborach prezydenckich Attal będzie rywalizował m.in. z Edouardem Philippe’em oraz Jean-Luc Melenchonem.

- Zajmując najwyższe stanowiska w państwie i podróżując po świecie, doszedłem do przekonania, że wciąż mamy przed sobą najwspanialsze rozdziały do napisania. Nie jesteśmy krajem przeszłości, jesteśmy krajem przyszłości - mówił Gabriel Attal, informując, że zamierza kandydować na prezydenta Francji.

Przekazując wiadomość o podjętej decyzji, Attal krytykował obecne władze. - Nie mogę już znosić takiej francuskiej polityki, która sprowadza się do 50 sposobów radzenia sobie z kryzysem - powiedział.

Wybory we Francji 2027. Gabriel Attal ogłasza start w wyścigu

Nowy kandydat, obecnie 37-latek, pełniąc urząd w 2024 r., był najmłodszym premierem w historii Francji. Swoją decyzję ogłosił w liczącej 700 mieszkańców małej miejscowości Mur-de-Barrez, w departamencie Aveyron.

- Jestem namiętnie zakochany we Francji, jej historii, kulturze, rolnictwie, krajobrazach i pomysłowości. To najpiękniejszy kraj na świecie. Kocham Francuzów. Jesteśmy wspaniałym narodem. Nigdy nie wstydźmy się naszej historii - mówił Attal.

Jednym z poruszonych podczas spotkania tematów była reforma emerytalna i kwestia dostępu do opieki zdrowotnej. Kandydat zadeklarował, że opowiada się za zniesieniem ustawowego wieku emerytalnego.

W ubiegłym tygodniu o start w wyborach prezydenckich zaapelowało do Attala około 500 lokalnych urzędników. Wśród nich znaleźli się prezydent regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże Renaud Muselier i burmistrz Bordeaux Thomas Cazenave. Autorzy apelu powoływali się na "doświadczenie, odwagę w proponowaniu i zdolność do działania" byłego premiera.

Francja wybierze nowego prezydenta. Kto staje do wyścigu?

Attal będzie musiał zmierzyć się z konkurentem w postaci 55-letniego Edouarda Philippe'a, byłego szefa rządu za kadencji Macrona, który obecnie kieruje własną partią Horyzonty, a chęć dołączenia do prezydenckiego wyścigu ogłosił jesienią 2024 r.

19 maja otwarto wobec niego dochodzenie dotyczące podejrzeń o defraudację środków publicznych. AFP podała, że o domniemanych przestępstwach prokuratura została poinformowana w 2023 r., natomiast rok później w biurach Philippe'a przeprowadzono rewizję.

W maju swoją kandydaturę ogłosił również Jean-Luc Melenchon, lider skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona (LFI). Polityk ma 74 lata i trzykrotnie startował w wyborach prezydenckich - w latach 2012, 2017 i 2022.

Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się także Jordana Bardellę. Wskazuje się, że szef skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) może wystartować w wyborach, jeśli nie będzie mogła tego zrobić liderka ruchu - Marine Le Pen, na której ciąży wyrok sądowy. Decyzję o ewentualnym kandydowaniu Le Pen podejmie po zapoznaniu się z orzeczeniem sądu apelacyjnego w jej sprawie, które zostanie wydane 7 lipca.

Źródła: AFP, Le Parisien





