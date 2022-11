Świat USA: Demokraci wygrywają wybory do Senatu

Pirc Musar utrzymała przewagę nad konserwatywnym kandydatem Anze Logarem. Po przeliczeniu prawie wszystkich głosów poparcie dla niej wynosi 53,89 proc., a dla Logara 46,11 proc.

- Jestem ogromnie zadowolona z wyniku. Wydaje mi się, że mógł być o kolejny punkt procentowy wyższy, ale w końcu to nie ma znaczenia. Jakikolwiek będzie wynik, będzie on odzwierciedleniem demokratycznej woli wyborców - powiedziała Pirc Musar wcześniej, po ogłoszeniu pierwszych częściowych wyników. Dodała wówczas, że będzie mogła swobodniej odetchnąć po przeliczeniu co najmniej 50 proc. głosów.

W niedzielę wieczorem było już wiadomo, że Pirc Musar wygrała wybory już w pierwszej turze. Po godz. 21:00 przeliczono niemal 100 proc. oddanych przez Słoweńców głosów.

- Chciałabym spotkać się ze wszystkimi liderami partii parlamentarnych, żeby zobaczyć, co mogę wnieść do funkcjonowania kraju jako prezydent w budowaniu konsensusu i w kwestiach strategicznych. Taki cel postawiłam sobie w kampanii wyborczej - powiedziała zwyciężczyni wyborów. Dodała, że planuje też wysłuchać rad trzech poprzednich prezydentów kraju: Milana Kuczana, Danilo Turka i ustępującego Boruta Pahora.

W tym samym duchu skomentował wyniki wyborów były premier Miro Cerar. "Przyszły prezydent będzie musiał zrobić coś, by zakończyć polaryzację. Obecna sytuacja nie może być dobra w dłuższej perspektywie" - powiedział polityk na antenie Radia Slovenija.

Trwa liczenie głosów

Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 52 proc. Ostateczne zakończenie liczenia głosów planowane jest w ciągu najbliższych kilkunastu minut.

Natasza Pirc Musar będzie pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta Słowenii. Jej wygrana oznacza, że w Słowenii nie dojdzie do tzw. kohabitacji. W wyniku kwietniowych wyborów parlamentarnych powstała centrolewicowa koalicja rządząca, więc zarówno rząd, jak i przyszła prezydent, będą wywodzić się ze zbliżonych środowisk politycznych.

Nowy prezydent obejmie urząd 23 grudnia.