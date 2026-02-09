W skrócie Antonio Jose Seguro wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Portugalii zdobywając rekordowe 66,8 proc. głosów.

Frekwencja podczas głosowania wyniosła 50,1 proc., a Seguro uzyskał poparcie 3,45 mln obywateli.

W wyniku powodzi głosowanie nie odbyło się w 20 miejscowościach, gdzie druga tura przewidziana jest 15 lutego.

Antonio Jose Seguro, który zastąpi w fotelu prezydenckim Marcelo Rebelo de Sousę, zdobył poparcie 66,8 proc. uczestników niedzielnych wyborów. Jego rywal, lider populistyczno-prawicowej partii Chega Andre Ventura otrzymał 33,18 proc. głosów.

Portugalia: Wyniki wyborów. Zwycięzca z największą liczbą głosów w historii

W drugiej turze wyborów Seguro otrzymał największe poparcie w historii organizowanych we współczesnej Portugalii wyborów prezydenckich. Poparło go 3,45 mln obywateli uczestniczących w głosowaniu. Frekwencja wyniosła 50,1 proc.

Andre Ventura dostał poparcie 1,72 mln Portugalczyków. Oznacza to ponad 290 tys. głosów więcej wobec poparcia uzyskanego przez jego ugrupowanie w majowych wyborach parlamentarnych, dzięki którym Chega stała się drugą siłą parlamentu.

Podczas pierwszego przemówienia do Portugalczyków wygłoszonego w niedzielę przed północą prezydent elekt zapewnił, że będzie "służył narodowi z takim samym zaangażowaniem, jak jego poprzednicy, ale we własnym stylu".

- Będę zadawał trudne pytania i wymagał odpowiedzi, których nasz kraj potrzebuje. Przejrzystości i etyki się nie negocjuje - podkreślił Seguro deklarując, że będzie wymagającym partnerem dla centroprawicowego rządu premiera Luisa Montenegro.

Dodał, że nie zamierza jednak podejmować działań służących osłabieniu rządu Montenegro, lub przyczyniać się do przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Wybory w Portugalii. Głosowanie w cieniu licznych powodzi

Druga tura wyborów przebiegała pod znakiem licznych powodzi, do których doprowadziły utrzymujące się od końca stycznia orkany. W ich efekcie zginęło co najmniej 14 osób, a ponad 1,2 tys. zostało ewakuowanych.

W związku z kataklizmem w 20 miejscowościach nie było możliwe zorganizowanie głosowania w niedzielę. Druga tura wyborów odbędzie się tam 15 lutego.

Antonio Jose Seguro wygrał wybory. Ekspert o kryzysie jego partii

W rozmowie z PAP portugalski politolog oraz ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych prof. Armando Marques Guedes powiedział, że Seguro może "odmienić zły los" Partii Socjalistycznej (PS) i poprawić jej notowania w społeczeństwie. Jak zaznaczył wykładowca z Nowego Uniwersytetu w Lizbonie, kierownictwo partii "powinno teraz mocniej przylgnąć do Seguro".

Politolog przypomniał, że po dymisji z funkcji premiera i opuszczeniu kierownictwa socjalistów w 2024 r. przez obecnego szefa Rady Europejskiej Antonia Costę, portugalscy socjaliści przeżywają głęboki kryzys.

Ekspert przypomniał, że w wyborach w maju 2025 r. po raz pierwszy od czasu demokratyzacji Portugalii w 1974 r. PS wypadła poza dwa pierwsze miejsca ugrupowań parlamentarnych. Ustępuje ona obecnie centroprawicowej koalicji Sojuszu Demokratycznego (AD) i prawicowo-populistycznej partii Chega Andre Ventury.

