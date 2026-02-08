W skrócie Antonio Jose Seguro zdobył według exit poll od 63 do 73 procent głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w Portugalii.

W kilku miejscowościach wojsko udostępniło łodzie motorowe, umożliwiając mieszkańcom dotarcie do lokali wyborczych mimo powodzi.

Frekwencja do godziny 12 wyniosła 22,35 procent, a głosowanie w 19 miejscowościach przełożono na 15 lutego z powodu trudnych warunków pogodowych.

Lokale wyborcze w Portugalii zostały zamknięte o godzinie 19 (godz. 20 czasu polskiego). Niedługo później pojawiły się pierwsze wyniki exit poll, według których Antonio Jose Seguro zmierza po wygraną w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Wybory prezydenckie w Portugalii. Wyniki exit poll wskazują na wygraną Seguro

Socjalista, jak wynika z obecnych danych na które powołuje się agencja Reutera, zdobył 63 proc. poparcia, a jego kontrkandydat Andre Ventura 37 proc.

Z kolei z sondażu exit poll ośrodka badawczego Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego wynika, że na Seguro zagłosowało od 68 do 73 proc. wyborców, a na Venturę od 27 do 32 proc.

Już wcześniej informowano, że faworytem niedzielnego głosowania jest właśnie polityk Partii Socjalistycznej Antonio Jose Seguro, który wygrał pierwszą turę z wynikiem 31,1 proc. Wówczas wyprzedził on lidera prawicowo-populistycznej partii Chega Andre Venturę, który otrzymał 23,5 proc. głosów.

Jeśli wygrana Seguro się potwierdzi, przejmie on urząd prezydencki po pełniącym go od 2016 r. polityku Partii Socjaldemokratycznej Marcelo Rebelo de Sousie.

Wybory w Portugalii. Ludzie docierali łodziami, aby zagłosować

Do godz. 12 zagłosowało 22,35 proc. z ponad 11 mln uprawnionych osób. To frekwencja o 1,17 pkt proc. wyższa niż w pierwszej turze 18 stycznia.

- Przed południem opady chwilowo ustały. Wybrałam się więc na głosowanie, aby spełnić obywatelski obowiązek - powiedziała PAP Maria Sena z Lizbony. Dodała, że od kilku dni bała się wychodzić z domu przez wichury i ulewne deszcze.

Ze względu na powodzie, spowodowane przez orkany Kristin, Leonardo i Marta, w 19 portugalskich miejscowościach, zamieszkanych przez ponad 30 tys. osób, niedzielne głosowanie przełożono na 15 lutego.

W kilku miejscowościach, m.in. w Valadzie i Ereirze na zachodzie kraju, wyborcy dotarli do lokali wyborczych dzięki łodziom motorowym udostępnionym przez wojsko.

