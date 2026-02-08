Wybory prezydenckie w Portugalii. Pierwsze wyniki exit poll

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Aktualizacja

Socjalista Antonio Jose Seguro wygrał wybory prezydenckie w Portugalii - wskazują na to sondaże exit poll. Ze względu na powodzie, jakie nawiedziły kraj, dotarcie do lokali wyborczych miejscami było utrudnione. W kilku miejscowościach transport zapewniło wojsko, udostępniając łodzie motorowe.

Po lewej stronie mężczyzna w garniturze z uniesionymi dłońmi, jakby w geście prośby lub modlitwy, po prawej grupa osób w kamizelkach ratunkowych na pontonie podczas akcji ratunkowej w zalanym terenie.
Wybory prezydenckie w Portugalii. Według sondaży exit poll wygrywa Antonio Jose SeguroPATRICIA DE MELO MOREIRA/ AFP ; PAP/EPA/ANDRE KOSTERSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Antonio Jose Seguro zdobył według exit poll od 63 do 73 procent głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w Portugalii.
  • W kilku miejscowościach wojsko udostępniło łodzie motorowe, umożliwiając mieszkańcom dotarcie do lokali wyborczych mimo powodzi.
  • Frekwencja do godziny 12 wyniosła 22,35 procent, a głosowanie w 19 miejscowościach przełożono na 15 lutego z powodu trudnych warunków pogodowych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Lokale wyborcze w Portugalii zostały zamknięte o godzinie 19 (godz. 20 czasu polskiego). Niedługo później pojawiły się pierwsze wyniki exit poll, według których Antonio Jose Seguro zmierza po wygraną w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Wybory prezydenckie w Portugalii. Wyniki exit poll wskazują na wygraną Seguro

Socjalista, jak wynika z obecnych danych na które powołuje się agencja Reutera, zdobył 63 proc. poparcia, a jego kontrkandydat Andre Ventura 37 proc.

Z kolei z sondażu exit poll ośrodka badawczego Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego wynika, że na Seguro zagłosowało od 68 do 73 proc. wyborców, a na Venturę od 27 do 32 proc.

Już wcześniej informowano, że faworytem niedzielnego głosowania jest właśnie polityk Partii Socjalistycznej Antonio Jose Seguro, który wygrał pierwszą turę z wynikiem 31,1 proc. Wówczas wyprzedził on lidera prawicowo-populistycznej partii Chega Andre Venturę, który otrzymał 23,5 proc. głosów.

Zobacz również:

Premier Sanae Takaichi wygrała niedzielne wybory do Izby Reprezentantów w Japonii
Świat

"Postawiła wszystko na jedną kartę". Sensacyjne wyniki z Japonii

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Jeśli wygrana Seguro się potwierdzi, przejmie on urząd prezydencki po pełniącym go od 2016 r. polityku Partii Socjaldemokratycznej Marcelo Rebelo de Sousie.

    Wybory w Portugalii. Ludzie docierali łodziami, aby zagłosować

    Do godz. 12 zagłosowało 22,35 proc. z ponad 11 mln uprawnionych osób. To frekwencja o 1,17 pkt proc. wyższa niż w pierwszej turze 18 stycznia.

    - Przed południem opady chwilowo ustały. Wybrałam się więc na głosowanie, aby spełnić obywatelski obowiązek - powiedziała PAP Maria Sena z Lizbony. Dodała, że od kilku dni bała się wychodzić z domu przez wichury i ulewne deszcze.

    Ze względu na powodzie, spowodowane przez orkany Kristin, Leonardo i Marta, w 19 portugalskich miejscowościach, zamieszkanych przez ponad 30 tys. osób, niedzielne głosowanie przełożono na 15 lutego.

    W kilku miejscowościach, m.in. w Valadzie i Ereirze na zachodzie kraju, wyborcy dotarli do lokali wyborczych dzięki łodziom motorowym udostępnionym przez wojsko.

    Zobacz również:

    Zalane miasto Santarém w Portugalii
    Świat

    Ofiary śmiertelne, milionowe straty. Pogodowy armagedon w europejskim kraju

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    Bryłka w "Gościu Wydarzeń" o Czarzastym: Powinien to zrobić w sposób bardziej dyplomatycznyPolsat News

    Najnowsze