W skrócie Iliana Jotowa - według sondaży exit poll - wygrała drugą turę wyborów prezydenckich w Bułgarii, uzyskując poparcie na poziomie od około 51 do 52,5 procent głosów.

Frekwencja wyborcza w drugiej turze głosowania była o 25 procent wyższa niż w pierwszej turze, jak podają dane przytaczane przez bułgarski portal Investor.

Kontrkandydatem Jotowej był Andrejew Giurow, który w kampanii opowiadał się za zacieśnieniem współpracy z NATO oraz militarnym wsparciem dla Ukrainy.

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Według pierwszych badań exit poll Iliana Jotowa wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich w Bułgarii. W zależności od źródła sondaże wskazują od około 51 do 52,5 proc. poparcia - podaje agencja AFP.

Z kolei według danych, na które powołuje się bułgarski portal Investor, frekwencja wyborcza w drugiej turze była o 25 proc. wyższa niż w pierwszej.

Bułgaria. Druga tura wyborów prezydenckich

Iliana Jotowa w styczniu przejęła obowiązki głowy państwa po ustąpieniu Rumena Radewa, który objął stanowisko premiera. Przedtem Jotowa sprawowała urząd wiceprezydenta Bułgarii.

To pierwsza kobieta w historii demokratycznej Bułgarii na stanowisku prezydenta. Jak wskazuje agencja AFP, Jotowa opowiada się za dialogiem z Moskwą i przeciwko militarnemu wspieraniu Ukrainy.

Polityk może liczyć na poparcie partii Postępowa Bułgaria, premiera Radewa oraz socjalistów. Przed wyborami wskazywano, że jej ewentualna wygrana w rzeczywistości utrzymałaby urząd prezydenta w rękach rządzącej większości, co mogłoby ograniczać mechanizmy kontroli i równowagi w państwie.

W drugiej turze wyborów Jotowa zmierzyła się z Andrejewem Giurowem - ekonomistą, byłym wiceprezesem banku centralnego i premierem rządu tymczasowego na początku 2026 roku. Ten z kolei opowiada się za ścisłą współpracą Bułgarii z NATO i wsparciem dla Ukrainy.

Bułgarzy wybierali "mniejsze zło"? Komentarze głosujących

- Nie lubię żadnego z tych dwóch kandydatów, ale nie podoba mi się też powrót komunizmu, który obserwujemy w ostatnich latach. Dlatego przyszłam głosować - wyznała w rozmowie z reporterem AFP jedna z kobiet biorących udział w wyborach.

Inna z osób zaczepionych w lokalu wyborczym podkreśliła, że przyszła wybrać "mniejsze zło", ponieważ żaden z kandydatów nie odpowiadał jej "wizji demokracji".

Jak przypomina AFP, w pierwszej turze wyborów Jotowa zdobyła 34,7 proc. głosów, a Giurow - 31,9 proc. Wcześniejsze sondaże przewidywały 20-punktową przewagę dla Jotowej.



