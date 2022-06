Wybory parlamentarne we Francji. Rozpoczęło się głosowanie

Oprac.: Aleksandra Cieślik Świat

W niedzielę od godz. 8 rano otwarte są lokale wyborcze we Francji, w których ok. 48,7 mln zarejestrowanych wyborców odda głos, by wybrać 577 deputowanych Zgromadzenia Narodowego. W przedwyborczych sondażach prowadziły dwie koalicje: prezydencka i lewicy.

Zdjęcie Rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych we Francji / LUDOVIC MARIN/AFP / East News