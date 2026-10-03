Wybory parlamentarne na Łotwie. Podano wstępne wyniki

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Rządząca na Łotwie Zjednoczona Lista prowadzi po wyborach parlamentarnych - wynika z badania exit poll cytowanego przez agencję Reutera. Drugie miejsce zajmuje prawicowo-populistyczna partia Łotwa na Pierwszym Miejscu. - Ludzie zagłosowali za bezpieczeństwem - powiedział premier Andris Kulbergs, komentując wyniki sondażu.

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Premier Łotwy Andris Kulbergs w garniturze bije brawo, obok grupa ludzi także klaszcze na publicznym wydarzeniu.
Premier Łotwy Andris Kulbergs reaguje na wstępne wyniki wyborówWojtek RadwańskiAFP

W skrócie

  • Według sondażu exit poll rządząca na Łotwie Zjednoczona Lista uzyskała 35,6 procent głosów w wyborach parlamentarnych, co plasuje ją na pierwszym miejscu.
  • Premier Andris Kulbergs objął urząd około cztery miesiące przed wyborami po upadku poprzedniego rządu.
  • Frekwencja wyborcza wyniosła 50,8 procent, zgłoszono około 20 nieprawidłowości przy głosowaniu, z których część jest przedmiotem śledztw.
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Z wyników badania exit poll zrealizowanego przez łotewskiego nadawcę publicznego LSM wynika, że centrowa partia rządząca Zjednoczona Lista wygrywa z rezultatem 35,6 proc. głosów.

Prawicowo-populistyczna Łotwa na Pierwszym Miejscu (LPV) z wynikiem 11,3 proc. zajmuje drugą pozycję. Trzecia jest partia Postępowi, na którą głos miało oddać 11,1 proc. wyborców. Według sondażu próg zdołały przekroczyć także Suwerenna Władza i Młodołotysze (wspólna lista wyborcza - 10,8 proc.), Zjednoczenie Narodowe (8,7 proc.) oraz Nowa Jedność (6,7 proc.).

Łotwa. Andris Kulbergs skomentował wstępny wynik wyborów

Premier Łotwy Andris Kulbergs w wieczornym programie telewizji LTV przekonywał, że wyborcy darzą go ogromnym zaufaniem i jednocześnie zastanawiają się, w jakim kraju przyjdzie żyć ich dzieciom.

Kulbergs objął urząd na około cztery miesiące przed wyborami po tym, jak po incydencie z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w przestrzeń Łotwy, upadł rząd Eviki Siliny. Jej centrowa partia Nowa Jedność - według sondażu opublikowanego po zamknięciu lokali - miałaby być najmniejszą siłą, która zasili parlament.

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W wyborach do XV kadencji 100-osobowego parlamentu (Saeimy) startowało 1428 kandydatów z 14 partii.

Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 8 (godz. 7 w Polsce) i zamknęły się o godz. 20 (19 w Polsce), po czym rozpoczęło się ręczne liczenie głosów. Głosować można było w dowolnym z 933 lokali w kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Według łotewskiej Centralnej Komisji Wyborczej frekwencja wyborcza wyniosła blisko 50,8 proc. Na kilka dni przed głosowaniem Służba Bezpieczeństwa Państwa ostrzegała przed możliwymi rosyjskimi kampaniami dezinformacyjnymi i prowokacjami, które mogłyby mieć na celu wpłynięcie na przebieg lub wynik wyborów.

Jak podał portal LSM, w dniu wyborów policja otrzymała około 20 zgłoszeń o nieprawidłowościach związanych z głosowaniem. Większość z nich miała nie zostać potwierdzona, natomiast wobec kilku wszczęto śledztwo.

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