Robert Fico był premierem Słowacji już dwa razy. Po raz pierwszy w latach 2006-2010, a następnie od 2012 do 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce obejmie urząd po raz trzeci .

W przeprowadzonych 30 września przedwczesnych wyborach parlamentarnych dowodzoną przez niego partię Kierunek poparło 23 proc. wyborców, co przełożyło się na 42 ze 150 mandatów.

Wybory na Słowacji. Radość w Budapeszcie

Na Słowacji żyje 422 tys. Węgrów, co stanowi 7,75 proc. populacji kraju. Reprezentująca interesy mniejszości etnicznej partia Sojusz uzyskała w wyborach 4,38 proc. głosów , nie przekraczając granicy 5 proc., której osiągnięcie jest wymagane do uzyskania mandatów.

Wybory na Słowacji. Zbieżność poglądów w Bratysławie i Budapeszcie

Radość węgierskich polityków wynika ze zbieżności poglądów Fico z tymi reprezentowanymi przez rząd w Budapeszcie. Jak zauważył w swoim wpisie Peter Szijjarto: " Robert Fico ma podobne jak my poglądy na wojnę , migrację i kwestię płci".

W kampanii wyborczej Fico sprzeciwiał się pomocy wojskowej dla Ukrainy i otwarcie krytykował sankcje wobec Rosji. Zapowiadał, że jeśli wygra, to z Bratysławy nie zostanie do Kijowa dostarczona już ani jedna sztuka bronie. Ogłosił również, że jego rząd będzie blokował akcesję Ukrainy do NATO.