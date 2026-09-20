Wybory lokalne w Niemczech. Pierwsze wyniki exit poll, Merz komentuje

W skrócie Alternatywa dla Niemiec według danych exit poll uzyskała 38 procent w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, a SPD 36,5 procent.

W Berlinie według badania stacji ZDF zwyciężyła Lewica z wynikiem 26 procent, wyprzedzając CDU, Zielonych, AfD, SPD i BSW.

Friedrich Merz określił wynik wyborczy CDU jako katastrofę oraz zapowiedział kontynuowanie reform, a liderka Lewicy Elif Eralp zadeklarowała zmiany w Berlinie.

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W Meklemburgii-Pomorzu Przednim Alternatywa dla Niemiec (AfD) uzyskała zgodnie z pierwszą prognozą 38 proc., a SPD 36,5 proc. Dane te pochodzą z badania exit poll stacji ZDF.

Wybory lokalne w Niemczech. Podano wyniki exit poll, wiadomo co z AfD

Próg wyborczy przekroczyła w tym kraju związkowym na północy Niemiec także Lewica (6 proc.) oraz Zieloni (5 proc.) i CDU (5 proc.).

Taki rezultat oznacza, że CDU nie jest jeszcze pewne wejścia do parlamentu Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

W Berlinie zwycięska Lewica uzyskała zgodnie z badaniem dla stacji ZDF 26 proc. głosów. Drugie było CDU z poparciem na poziomie 20 proc. Kolejne miejsca zajęli Zieloni (15,5 proc.), AfD (13,5 proc.), SPD (12 proc.) oraz skrajnie lewicowe BSW (5 proc.).

Merz o wyborach lokalnych w Niemczech: To katastrofa dla CDU

Niemal natychmiast po ogłoszeniu pierwszych wyników exit poll głos w sprawie zabrał kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Jak stwierdził, wynik wyborów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim "to katastrofa" dla jego ugrupowania.

Mimo niepowodzenia CDU w głosowaniu Merz obiecał, że będzie kontynuować reformy w Niemczech. - Biorę na siebie tę odpowiedzialność, ponieważ chcę, aby nasz kraj się rozwijał - mówił.

Friedrich Merz ocenił też, że "państwo stało się zbyt skomplikowane", a zaufanie do instytucji krajowych spada. Mówiąc o zmianach kanclerz zaznaczył, że "nie można wrócić do starych dobrych czasów", a Niemcy muszą stać się krajem nowych początków.

Wyniki exit poll skomentowała również liderka berlińskiej Lewicy Elif Eralp. - W naszym mieście miłość i sprawiedliwość zwyciężyły nad nienawiścią, ten sygnał idzie w świat - mówiła.

Polityk dodała też, że "od dziś wspólnie zmieniamy nasz Berlin i czynimy z niego lepsze miejsce". 45-letnia Eralp o korzeniach tureckich jest teraz główna kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku.



