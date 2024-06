Rzecznik prezydenta Rosji został także zapytany o decyzję Emmanuela Macrona, który po ogłoszeniu wyniku wyborów zdecydował się rozwiązać parlament i ogłosić przedterminowe wybory . Dmitrij Pieskow stwierdził, że przede wszystkim jest to "wewnętrzna sprawa Republiki Francuskiej", jednak władze na Kremlu będą zwracać uwagę na nowy układ sił we francuskim parlamencie.

- Przed panem Macronem jego poprzednicy robili to wielokrotnie, wykonując te same lub podobne posunięcia. Będziemy to uważnie monitorować, szczególnie biorąc po uwagę skrajnie nieprzyjazne, a nawet wrogie podejście francuskich przywódców do naszego kraju - mówił.