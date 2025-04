W poniedziałek po sobotnim pogrzebie papieża wznowiono przygotowania do konklawe. Jak potwierdziła włoska agencja prasowa Ansa, wybór nowego papieża rozpocznie się 7 maja. Wcześniej datę tę wskazała nieoficjalnie agencja Reutera.

Kongregacje, choć mają na celu przygotowanie konklawe, nie są w stanie przewidzieć czasu jego trwania. Włoskie media ironicznie podkreślają, że z pewnością będzie ono trwać krócej niż to w Viterbo. To nawiązanie do rzymskiej legendy, wedle której wybory papieża z XIII wieku trwały ponad 1000 dni.