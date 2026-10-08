Wtargnęli na teren bazy RAF. Zatrzymani to obywatele kraju NATO

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Dwóch obywateli Łotwy, mieszkających w Wielkiej Brytanii, zostało aresztowanych na terenie bazy lotniczej Królewskich Sił Powietrznych (RAF) na południu Anglii. Obiekt jest wykorzystywany do operacji wywiadowczych przez amerykańskie wojsko oraz NATO. Mężczyźni w wieku 36 i 32 lat zostali zatrzymani pod zarzutem wkroczenia na teren objęty zakazem w celu szkodliwym dla Wielkiej Brytanii.

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Uzbrojeni brytyjscy policjanci przy radiowozie
Brytyjska policja zatrzymała dwóch obywateli Łotwy, którzy wtargnęli na teren bazy RAFJUSTIN TALLIS/AFPEast News

W skrócie

  • Dwóch obywateli Łotwy, mieszkających w Wielkiej Brytanii, zostało aresztowanych po wtargnięciu na teren bazy RAF. Są podejrzani o działanie szkodliwe dla Wielkiej Brytanii.
  • Mężczyzn ujęto po tym, jak znaleziono porzucony samochód i odkryto dziurę w ogrodzeniu obiektu.
  • Na terenie bazy RAF Molesworth znajdują się centra operacji wywiadowczych NATO i USA.
  • Śledztwo prowadzi policja antyterrorystyczna, która nie łączy tego incydentu z wcześniejszym zdarzeniem w innej bazie RAF.
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W bazie RAF Molesworth w hrabstwie Cambridgeshire mieści się Centrum Integracji Wywiadowczej NATO, które wspiera Naczelnego Dowódcę Sił Sojuszniczych w Europie oraz Dowództwo Operacji Sojuszniczych - odpowiedzialne za planowanie i prowadzenie operacji tej organizacji.

Jak wskazuje BBC, baza jest używana przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. W Molesworth znajdują się amerykańskie centra operacji wywiadowczych dla Europy i Afryki, a także centrum wywiadowcze NATO. Nie jest ona wykorzystywana jako baza lotnicza.

Wielka Brytania: Wkroczyli na teren bazy RAF. Wcześniej porzucili samochód

Alarm ogłoszono, gdy patrol pilnujący bazy RAF Molesworth w środę późnym wieczorem zauważył w jej pobliżu porzucony samochód. Kilka godzin później policja znalazła niewielką dziurę w zewnętrznym ogrodzeniu bazy, a około godz. 2 w nocy lokalnego czasu ze środy na czwartek (około godz. 3 czasu polskiego) na terenie bazy zatrzymano dwóch mężczyzn.

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Mężczyźni, którzy mają 36 i 32 lata, zostali początkowo aresztowani pod zarzutem wtargnięcia na teren objęty zakazem wstępu oraz zniszczenia mienia i przewiezieni na posterunek policji w hrabstwie Cambridgeshire. Później jednak rozszerzono podstawę prawną aresztowania o zarzut popełniania przestępstwa na podstawie sekcji 4 ustawy o bezpieczeństwie narodowym z 2023 roku, a mianowicie - wkroczenia na teren objęty zakazem w celu szkodliwym dla Wielkiej Brytanii.

Incydent w innej bazie RAF. Brytyjskie służby nie łączą tych spraw

Sprawę bada policja antyterrorystyczna, która obecnie nie łączy tego incydentu z głośnym zdarzeniem sprzed kilku dni w bazie RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire w południowo-zachodniej Anglii, gdzie aresztowano kilka osób pod zarzutem przygotowywania aktu terrorystycznego. Służby są jednak otwarte na różne hipotezy.

- Jesteśmy w pełni świadomi niedawnego wzrostu zainteresowania i obaw związanych z obiektami wojskowymi, ale na tym etapie nic nie wskazuje na to, by to zdarzenie miało związek z wydarzeniami w bazie RAF Fairford w zeszłym tygodniu - powiedziała dowódczyni policji antyterrorystycznej Helen Flanagan.

Podkreśliła jednak, że śledztwo znajduje się na "bardzo wczesnym etapie".

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Baza RAF Molesworth znajduje się na zachód od Huntingdon, w pobliżu granicy z hrabstwem Northamptonshire.

"Zachowujemy najwyższą czujność wobec potencjalnych zagrożeń dla obiektów obronnych i ściśle współpracujemy z policją oraz naszymi sojusznikami, aby zapewnić im bezpieczeństwo" - przekazał rzecznik brytyjskiego ministerstwa obrony.

"Ochrona naszych baz podlega ciągłej weryfikacji w ramach wielopoziomowego podejścia, które obejmuje bariery fizyczne, patrole, nadzór, monitorowanie oraz środki przeciwdziałania dronom" - wymieniał.

Rzecznik Dowództwa Sił Amerykańskich w Europie (EUCOM) podziękował brytyjskim służbom za wsparcie. Dodał jednak, że "nie należy omawiać kwestii wywiadowczych" i podkreślił, że Amerykanie "nie będą rozmawiać o konkretnych środkach ochrony sił zbrojnych".

"Będziemy nadal oceniać zagrożenia otaczające nasze obiekty i podejmować odpowiednie działania w celu ochrony naszego personelu, naszych platform oraz baz, z których działają nasze siły zbrojne" - podkreślił.

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