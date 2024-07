Wtargnęli na jezdnię, by walczyć o klimat. Pójdą do więzienia na wiele lat

Pięcioro aktywistów klimatycznych z organizacji Just Stop Oil usłyszało wyrok od czterech do pięciu lat więzienia za zablokowanie londyńskiej autostrady prawie dwa lata temu. Najwyższą karę otrzymał współzałożyciel grupy. To jeden z najsurowszych wyroków wydanych w Wielkiej Brytanii za pokojowe protesty. Według sędziego protestujący "przekroczyli granicę".