Wtargnął do ratusza, rozpętał strzelaninę. Tragedia w Czechach

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych wskutek strzelaniny, do której doszło w ratuszu w Chrzibskiej, w północnych Czechach. Wśród ofiar śmiertelnych jest sprawca ataku. Według lokalnych mediów mężczyzna miał mieć problemy z nałogami, handlował też zakazanymi substancjami.

Radiowóz czeskiej policji z charakterystycznym oznakowaniem w niebieskie i żółte pasy zaparkowany przy ulicy obok zabytkowej kamienicy z bogato zdobionym wejściem.
Atak w czeskim ratuszu (zdj. ilustr.)Michael Nguyen/NurPhoto AFP

W skrócie

  • Napastnik otworzył ogień w ratuszu w Chrzibskiej, zabijając jedną kobietę i raniąc sześć osób.
  • Sprawca ataku zginął podczas zdarzenia.
  • Policja wyklucza charakter terrorystyczny incydentu, wskazując na osobiste motywy napastnika.
Z nieustalonych dotąd przyczyn w poniedziałek rano napastnik otworzył ogień w budynku ratusza w Chrzibskiej, w regionie Děčín, nieopodal granicy czesko-niemieckiej. W wyniku jego działań ucierpiało siedem osób.

Sześć z nich - troje cywilów i trzech policjantów - zostało rannych. Życia jednej z postrzelonych kobiet nie udało się uratować. Wśród rannych jest także burmistrz Chrzibskiej Jan Machač. Dwoje poszkodowanych trafiło do szpitala z ranami postrzałowymi klatki piersiowej.

Czechy, strzelanina w ratuszu. Nie żyją dwie osoby

Sprawca ataku zginął, targnąwszy się na własne życie. Policja informuje, że w rejonie, w którym doszło do tragedii, nie ma już zagrożenia. Jak wskazują władze, zdarzenie nie miało charakteru terrorystycznego.

Oparte było prawdopodobnie na motywie osobistym. Serwis Denik donosi, że chodzić mogło o problemy w związku. Medium przytacza też wypowiedzi okolicznych mieszkańców, którzy twierdzą, iż sprawca miał problemy z nałogami.

    - Był taki cichy, niewiele o sobie mówił. Widziałem go dwa dni temu, był kompletnie nieprzytomny. Pił i brał narkotyki - przekonywał jeden z rozmówców Denika.

    Napastnik wtargnął z bronią do ratusza. Media: Pracuje tam jego matka

    Inny informator czeskiego medium stwierdził, że sprawca ataku nie tylko zażywał, ale również zajmował się sprzedażą nielegalnych substancji. Jak podkreślił, wszyscy w okolicy mieli tego świadomość. Napastnik posiadał bezprawnie broń - do ratusza przyszedł uzbrojony w dwa pistolety i karabin. W budynku pracować ma jego matka.

    Na miejsce zdarzenia udał się czeski minister spraw wewnętrznych Lubomir Metnar. Głos zabrał także premier Andrej Babisz. "Składam najszczersze wyrazy współczucia wszystkim ocalałym i życzę dużo sił wszystkim poszkodowanym. Dziękuję siłom bezpieczeństwa za natychmiastową interwencję, podczas której ryzykowali własnym życiem" - napisał szef czeskiego rządu.

    Źródło: Denik

