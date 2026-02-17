W skrócie Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadeful poinformował, że niemieckie magazyny z pociskami rakietowymi do systemów obrony powietrznej są puste, a produkcja trafia teraz bezpośrednio na Ukrainę.

Niemcy znajdują się w czołówce krajów finansujących dostawy amerykańskiego sprzętu dla Ukrainy w ramach mechanizmu PURL i apelują do innych krajów europejskich o większą pomoc.

Wołodymyr Zełenski wyrażał rozczarowanie tempem dostaw, jednak NATO zaprzecza opóźnieniom. Szef Sojuszu zapowiedział potem przekazanie rakiet przez Turcję, Norwegię, Kanadę i Hiszpanię.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Niemcy nie są w stanie przekazywać Ukrainie pocisków rakietowych do systemów obrony powietrznej bezpośrednio ze swoich magazynów, bo te zostały opróżnione - informuje portal Ukraińska Prawda, powołując się na słowa szefa niemieckiej dyplomacji.

Johann Wadeful pytany był o powody niedoboru rakiet obrony powietrznej w Ukrainie. - Dzieje się tak po części dlatego, że już ich nie mamy. Te pociski przeciwlotnicze, które jeszcze zostały, w szczególności do systemów Patriot, są produkowane w Ameryce. Szczerze mówiąc, wszystko, co wychodzi z fabryk, trafia prosto do Ukrainy - mówił.

Niemcy nie mają rakiet dla Ukrainy. "Dostarczyliśmy wszystko, co mieliśmy"

Minister spraw zagranicznych Niemiec wyjaśnił, że proces wysyłania Kijowowi sprzętu prosto od amerykańskiego producenta odbywa się "w ramach mechanizmu finansowanego głównie przez Europejczyków, przede wszystkim Niemcy".

Celem inicjatywy PURL jest dostarczenie Ukrainie amerykańskiej broni, którą kupują państwa europejskie.

Wadeful podkreślał, że Berlin nie jest winien tej sytuacji, ponieważ nadal finansuje lwią część pomocy, którą otrzymuje Ukraina. - Daliśmy z siebie wszystko - stwierdził Vadeful. Zaznaczył, że to "sprawiedliwe, bo Ukraina broni wolności Europy".

Jednocześnie szef niemieckiego resortu dyplomacji wezwał inne kraje europejskie do większego zaangażowania we wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Przypomniał apele ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa do partnerów o przegląd swoich zapasów i intensyfikację ich wykorzystania, zauważając, że Niemcy wielokrotnie podejmowały podobne kroki.

Wołodymyr Zełenski krytykował Europę. NATO odpiera zarzuty

Z końcem stycznia, gdy Ukraina mierzyła się z falą rosyjskich ataków na sektor energetyczny, Wołodymyr Zełenski krytykował Europę za problemy z pociskami obrony powietrznej. W późniejszych rozmowach nie zaprzeczył, że jego przemówienie mogło zostać odebrane jako zbyt ostre, ale wyjaśnił, że było ono poprzedzone ciężkim ostrzałem Kijowa. Przyznał również, że z góry wiedział, iż ukraińskie siły zbrojne nie będą w stanie odeprzeć tego ataku.

W lutym przedstawiciel NATO w rozmowie z Europejska Prawdą informował, że ówczesny niedobór pocisków do systemów Patriot nie był związany z opóźnieniami w płatnościach od europejskich sojuszników ani innymi problemami finansowymi. Kategorycznie zaprzeczył twierdzeniom o jakichkolwiek opóźnieniach.

- Z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych nie było żadnych opóźnień w dostawach. Dostawy w ramach programu PURL są realizowane tak szybko, jak pozwalają na to amerykańskie łańcuchy logistyczne. Nie było żadnych dodatkowych przerw w dostawach - mówił dziennikarzom w Brukseli pod warunkiem zachowania anonimowości.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ogłosił później, że kilka krajów zamierza przekazać Ukrainie rakiety przeciwlotnicze ze swoich zapasów, aby zaradzić niedoborom w dostawach ze Stanów Zjednoczonych. Szef Sojuszu wymieniał, że chodzi m.in. Turcję, Norwegię, Kanadę i Hiszpanię.

PURL. Amerykańska broń ze środków Europy. Który kraj wydał najwięcej?

Szefowa misji dyplomatycznej Ukrainy przy NATO Alona Getmanczuk wymieniła państwa, które udzieliły Ukrainie największej pomocy w ramach mechanizmu PURL.

- Liderem w zakresie wpłat na rzecz PURL jest Norwegia. Drugim największym darczyńcą jest Holandia, a trzecim Niemcy. Są jeszcze trzy kraje, które są bardzo blisko - Kanada, Szwecja i Dania - mówiła .

W sobotę Zełenski informował, że Ukraina otrzymała pociski przeciwrakietowe na krótko przed potężnym atakiem Rosji, który miał miejsce w nocy z 11 na 12 lutego, co pozwoliło jej zestrzelić lecące w kierunku kraju wrogie pociski balistyczne.

W poniedziałek w świetle informacji wywiadowczych o przygotowaniach Moskwy do nowego masowego ataku prezydent Ukrainy polecił przygotowanie dodatkowych środków ochrony.

Zgorzelski w ''Gościu Wydarzeń'' o programie SAFE: Jarosław Kaczyński nie wypowiada się w logice państwowej Polsat News Polsat News