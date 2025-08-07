Samoloty United Airlines miały problemy m.in. na lotniskach w Chicago, Denver, Newark, Houston i San Francisco. Awaria jednego z systemów sprawiła, że maszyny nie mogły wystartować. Dotknęła ona tylko jedną linię lotniczą. Rzecznik prasowy firmy potwierdził, że awaria nie była wywołana atakiem hakerskim i została już rozwiązana.

- Problem techniczny został rozwiązany. Spodziewamy się opóźnień, ale nasz zespół pracuje nad przywróceniem naszych normalnych operacji - przekazała linia lotnicza w oświadczeniu.

USA. Awaria systemu United Airlines. Wiele samolotów opóźnionych

W związku z awarią samoloty United Airlines zaliczyły spore opóźnienia. Wielu pasażerów informowało w mediach społecznościowych, że musiało czekać kilka godzin na wejście do samolotu, lub na jego opuszczenie po wylądowaniu. - Mój samolot jest już opóźniony o cztery godziny i nie widać żadnego rozwiązania - stwierdził jeden z pasażerów.

Inny zgłaszał, że utknął na lotnisku w Buenos Aires, skąd miał wraz z rodziną lecieć do Houston. Jeszcze inni pisali, że po wylądowaniu nie wypuszczono ich z samolotu.

- Utknęliśmy w samolocie na ponad godzinę po wcześniejszym wylądowaniu. Na pokładzie były płaczące dzieci, a rodzice nie mogli ich uspokoić - przekazał pasażer z lotniska w Newark.

"Przepraszamy za niedogodności. Jesteśmy świadomi awarii systemu i nasze zespoły pracują nad jego rozwiązaniem, by mogli Państwo wyruszyć w drogę" - napisała w odpowiedzi linia lotnicza na platformie X.

Źródło: The Independent

