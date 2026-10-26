W skrócie Donald Tusk zapowiedział, że nowym ministrem funduszy i polityki regionalnej zostanie osoba, do której będzie miał pełne zaufanie.

Premier odniósł się do dymisji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz słowami: "krzyż na drogę". Dodał, że dobrze się stało, iż minister odeszła z rządu.

Tusk ujawnił, że rozważa dwie kandydatki na stanowisko szefa resortu, a nazwisko następczyni poda po powrocie z Wietnamu do Polski

Szymon Hołownia po rezygnacji Pełczyńskiej-Nałęcz stwierdził, że resort funduszy i polityki regionalnej powinien pozostać w rękach Polski 2050.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o swoim odejściu z rządu, argumentując, że wartości są dla niej ważniejsze niż zajmowane stanowisko.

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Na konferencji w Hanoi Donald Tusk odniósł się do słów Szymona Hołowni. Po rezygnacji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z funkcji ministra funduszy i polityki regionalnej Hołownia stwierdził, że resort "powinien pozostać przy Polsce 2050".

Tusk wymijająco odpowiedział, że ma "dwie świetne kandydatury". Jak podkreślił, kierownictwo w resorcie przejmie ta osoba, do której będzie miał pełne zaufanie i pewność, że osiągnie założone cele.

Tusk dosadnie o Pełczyńskiej-Nałęcz: Krzyż na drogę

Donald Tusk przekazał, że rząd jest blisko zakończenia pozyskiwania i rozliczania miliardów z Krajowego Planu Odbudowy, które "PiS zablokowało swoją głupotą i wolą".

- Mnie się udało to odblokować, ale później trzeba wykonać robotę i to ministerstwo pani Pełczyńskiej-Nałęcz było od wykonania tej roboty. Jakie tam się pojawiły problemy, to dobrze wiecie. Broniłem, bo wierzyłem w to, że wyjdą na prostą. Ja w tej chwili nie mogę zaryzykować ani jednego euro, szkoda tych pieniędzy, my to musimy skutecznie rozliczyć, i tam jest naprawdę dużo do nadrobienia - przekazał premier.

- Odeszła, krzyż na drogę. To nie była moja decyzja, to nie ja ją wyrzucałem z jej partii. Wszyscy, którzy poznali panią minister, wiedzą, że dobrze się stało - stwierdził Tusk, mówiąc o Pełczyńskiej-Nałęcz.

Nowy minister funduszy i polityki regionalnej. Donald Tusk: Mam dwie kandydatury

Premier powtórzył, że na stanowiska szefa resortu funduszy i rozwoju regionalnego rozważa dwie osoby.

- Ja zaproponuję ten resort osobie, co do której będę miał 100-procentowe zaufanie i pewność, że dobrze do końca rozliczy ten wielki projekt (pozyskiwania funduszy - red.), bo mówimy o miliardach euro dla Polski, a nie jakichś partyjnych rozgrywkach - podsumował Tusk.

W piątek Tusk po raz pierwszy mówił o dwóch - jego zdaniem świetnych - kandydatkach do zastąpienia Pełczyńskiej-Nałęcz.

- Jedna i druga to kobieta, bardzo kompetentne. Będę się czuł bardzo bezpiecznie. No ale nie chcę telefonicznie tego konsultować, więc tuż po powrocie poznacie nazwisko tej wybranki - wyjaśnił.

Decyzję o odejściu z resortu Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła dzień wcześniej. "Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki" - napisała na platformie X.



