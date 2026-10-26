"Wszyscy wiedzą, że dobrze się stało". Zaskakujące słowa Tuska po dymisji

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Aktualizacja

Donald Tusk podkreślił, że nowym ministrem funduszy i polityki regionalnej zostanie osoba, do której będzie miał pełne zaufanie. Przypomniał, że współpraca z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz nie należała do najłatwiejszych. - Krzyż na drogę. To nie była moja decyzja, to nie ja ją wyrzucałem z jej partii. Wszyscy, którzy poznali panią minister, wiedzą, że dobrze się stało - dodał premier.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Hanoi, Wietnam, 26 października 2026 roku.
Donald Tusk na konferencji prasowej w Hanoi, WietnamRadek PietruszkaPAP

W skrócie

  • Donald Tusk zapowiedział, że nowym ministrem funduszy i polityki regionalnej zostanie osoba, do której będzie miał pełne zaufanie.
  • Premier odniósł się do dymisji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz słowami: "krzyż na drogę". Dodał, że dobrze się stało, iż minister odeszła z rządu.
  • Tusk ujawnił, że rozważa dwie kandydatki na stanowisko szefa resortu, a nazwisko następczyni poda po powrocie z Wietnamu do Polski
  • Szymon Hołownia po rezygnacji Pełczyńskiej-Nałęcz stwierdził, że resort funduszy i polityki regionalnej powinien pozostać w rękach Polski 2050.
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o swoim odejściu z rządu, argumentując, że wartości są dla niej ważniejsze niż zajmowane stanowisko.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Na konferencji w Hanoi Donald Tusk odniósł się do słów Szymona Hołowni. Po rezygnacji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z funkcji ministra funduszy i polityki regionalnej Hołownia stwierdził, że resort "powinien pozostać przy Polsce 2050".

Tusk wymijająco odpowiedział, że ma "dwie świetne kandydatury". Jak podkreślił, kierownictwo w resorcie przejmie ta osoba, do której będzie miał pełne zaufanie i pewność, że osiągnie założone cele.

Tusk dosadnie o Pełczyńskiej-Nałęcz: Krzyż na drogę

Donald Tusk przekazał, że rząd jest blisko zakończenia pozyskiwania i rozliczania miliardów z Krajowego Planu Odbudowy, które "PiS zablokowało swoją głupotą i wolą".

- Mnie się udało to odblokować, ale później trzeba wykonać robotę i to ministerstwo pani Pełczyńskiej-Nałęcz było od wykonania tej roboty. Jakie tam się pojawiły problemy, to dobrze wiecie. Broniłem, bo wierzyłem w to, że wyjdą na prostą. Ja w tej chwili nie mogę zaryzykować ani jednego euro, szkoda tych pieniędzy, my to musimy skutecznie rozliczyć, i tam jest naprawdę dużo do nadrobienia - przekazał premier.

Zobacz również:

Donald Tusk oraz Le Minh Hung podczas spotkania w Hanoi
Świat

Polska broń przyciąga uwagę. Tusk o nowej randze stosunków z Wietnamem

Patryk Idziak
Maria Literacka
Patryk Idziak, Maria Literacka

- Odeszła, krzyż na drogę. To nie była moja decyzja, to nie ja ją wyrzucałem z jej partii. Wszyscy, którzy poznali panią minister, wiedzą, że dobrze się stało - stwierdził Tusk, mówiąc o Pełczyńskiej-Nałęcz.

Nowy minister funduszy i polityki regionalnej. Donald Tusk: Mam dwie kandydatury

Premier powtórzył, że na stanowiska szefa resortu funduszy i rozwoju regionalnego rozważa dwie osoby.

- Ja zaproponuję ten resort osobie, co do której będę miał 100-procentowe zaufanie i pewność, że dobrze do końca rozliczy ten wielki projekt (pozyskiwania funduszy - red.), bo mówimy o miliardach euro dla Polski, a nie jakichś partyjnych rozgrywkach - podsumował Tusk.

Zobacz również:

Szymon Hołownia o usunięciu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z Polski 2050
Polska

Hołownia zareagował na decyzję Polski 2050. "Naturalna konsekwencja"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

W piątek Tusk po raz pierwszy mówił o dwóch - jego zdaniem świetnych - kandydatkach do zastąpienia Pełczyńskiej-Nałęcz.

- Jedna i druga to kobieta, bardzo kompetentne. Będę się czuł bardzo bezpiecznie. No ale nie chcę telefonicznie tego konsultować, więc tuż po powrocie poznacie nazwisko tej wybranki - wyjaśnił.

Decyzję o odejściu z resortu Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła dzień wcześniej. "Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki" - napisała na platformie X.

Zobacz również:

Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej
Polska

Wiceminister z nagłym wnioskiem do premiera. Chce swojego odwołania

Patryk Idziak
Patryk Idziak


"Polityczny WF": Gra o Trybunał. Będzie wytrychem do omijania wet?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze