"Wszelkie niezbędne działania". NATO reaguje ws. rosyjskiej rakiety

Jakub Krzywiecki

Jakub Krzywiecki

Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych generał Alexus Grynkewich skontaktował się z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - dowiaduje się Interia. "NATO będzie podejmować wszelkie działania w celu obrony Sojuszu" - przekazał nam pułkownik Martin O'Donnell i dodał, że rakieta, która spadła w Polsce, była "rosyjska".

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Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie Alexus Grynkewich
Generał Grynkewich reaguje na wydarzenia w PolsceNICOLAS MAETERLINCK / BELGA AFP

W skrócie

  • Generał Alexus Grynkewich skontaktował się z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego po incydencie z rosyjską rakietą, potwierdzając zobowiązanie NATO do obrony Sojuszu.
  • W odpowiedzi na rosyjską rakietę, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na terytorium Polski, NATO i Polska uruchomiły systemy obrony powietrznej oraz zaangażowały myśliwce F-16 i inne jednostki.
  • Okoliczności incydentu oraz szczegóły dotyczące rakiety są ustalane przez polskie służby i prokuraturę.
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"W nawiązaniu do rosyjskiej rakiety - typ nie został jeszcze ustalony - która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, a następnie spadła na terytorium Polski, NATO i Polska uruchomiły swoje systemy obrony powietrznej i naziemnej" - przekazał Interii pułkownik Martin O'Donnell, rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie.

Jak wyjaśnia pułkownik, do działań skierowano dwa polskie myśliwce F-16. W operacji brały też latająca cysterna Airbus A330, polski samolot wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW oraz polski śmigłowiec Mi-24.

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"NATO utrzymuje ścisły kontakt z władzami polskimi w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - podkreśla O'Donnell.

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Pułkownik dodaje, że Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie Alexus Grynkewich skontaktował się z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. Rozmawiali między innymi o dochodzeniu w sprawie rakiety.

Rakieta pod Lublinem. NATO: Podejmiemy niezbędne działania

- Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie podkreślił, że NATO nadal będzie podejmować wszelkie niezbędne działania w celu obrony terytorium Sojuszu - przekazał Interii O'Donnell.

W środę nad ranem rakieta wleciała nad terytorium Polski ze wschodu, ze strony Ukrainy.

wojskowa ciężarówka jadąca po polnej, piaszczystej drodze otoczonej suchą roślinnością, w tle widoczny drugi pojazd
Wojsko Polskie na miejscu zdarzenia w miejscowości Tarnawa-KoloniaWojtek JargiłoPAP

"W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16. O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Okoliczności zdarzenia oraz szczegóły na temat rakiety ustalają polskie służby i prokuratura.

Jakub Krzywiecki

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