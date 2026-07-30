"Wszelkie niezbędne działania". NATO reaguje ws. rosyjskiej rakiety
Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych generał Alexus Grynkewich skontaktował się z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - dowiaduje się Interia. "NATO będzie podejmować wszelkie działania w celu obrony Sojuszu" - przekazał nam pułkownik Martin O'Donnell i dodał, że rakieta, która spadła w Polsce, była "rosyjska".
W skrócie
- Generał Alexus Grynkewich skontaktował się z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego po incydencie z rosyjską rakietą, potwierdzając zobowiązanie NATO do obrony Sojuszu.
- W odpowiedzi na rosyjską rakietę, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na terytorium Polski, NATO i Polska uruchomiły systemy obrony powietrznej oraz zaangażowały myśliwce F-16 i inne jednostki.
- Okoliczności incydentu oraz szczegóły dotyczące rakiety są ustalane przez polskie służby i prokuraturę.
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"W nawiązaniu do rosyjskiej rakiety - typ nie został jeszcze ustalony - która naruszyła polską przestrzeń powietrzną, a następnie spadła na terytorium Polski, NATO i Polska uruchomiły swoje systemy obrony powietrznej i naziemnej" - przekazał Interii pułkownik Martin O'Donnell, rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie.
Jak wyjaśnia pułkownik, do działań skierowano dwa polskie myśliwce F-16. W operacji brały też latająca cysterna Airbus A330, polski samolot wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW oraz polski śmigłowiec Mi-24.
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"NATO utrzymuje ścisły kontakt z władzami polskimi w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - podkreśla O'Donnell.
Pułkownik dodaje, że Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie Alexus Grynkewich skontaktował się z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. Rozmawiali między innymi o dochodzeniu w sprawie rakiety.
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- Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych w Europie podkreślił, że NATO nadal będzie podejmować wszelkie niezbędne działania w celu obrony terytorium Sojuszu - przekazał Interii O'Donnell.
W środę nad ranem rakieta wleciała nad terytorium Polski ze wschodu, ze strony Ukrainy.
"W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16. O godz. 3.46, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Okoliczności zdarzenia oraz szczegóły na temat rakiety ustalają polskie służby i prokuratura.
Jakub Krzywiecki
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