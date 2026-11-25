Filmik nagrano w parku Torres del Paine w Patagonii - południowej części Chile, słynącej z pięknych krajobrazów, wysokich gór i widowiskowych lodowców. Tereny te są celem pieszych wędrówek turystów z całego świata. Jeden z nich próby pokonania wiszącego mostu prędko nie zapomni.

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Nagranie znad przepaści. Turysta balansował na moście

Jak informuje serwis La Nacion, przed "bohaterem" nagrania most wiszący miał pokonać jeden z towarzyszy wędrówki. Kiedy jednak turysta z dużym plecakiem wszedł na przeprawę, pojawiły się bardzo silne porywy wiatru.

Mężczyzna musiał się mocno trzymać lin, żeby nie spaść, kiedy most zaczął się wyginać pod wpływem podmuchów. Na szczęście turyście nic się nie stało i przedostał się na drugą stronę:

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Zdarzenie miało miejsce na szlaku turystycznym wiodącym do jeziora Grey, w regionie Magallanes, znanym z występujących tam silnych porywów wiatru.

Turysta miał dużo szczęścia, że udało mu się utrzymać na moście, ponieważ przeprawy w tym rejonie rozwieszone są nad mierzącymi nawet 20 metrów wysokości wąwozami.

Nagranie całego wydarzenia ma już niemal 250 tys. wyświetleń.

Park narodowy Torres del Paine stanowi prawdziwy turystyczny magnes dla zwiedzających z całego świata. Z powodu nieprzewidywalnej pogody nie każdy ze zwiedzających wrócił jednak do domu.

Torres del Paine z niebezpieczną pogodą. Tragedia sprzed roku

Licząca nieco ponad 20 kilometrów trasa turystyczna wyznaczona w tej części parku narodowego uważana jest za dość trudną, a jej pokonanie zwykle zajmuje około 6,5 godziny.

Na niektórych szlakach w Torres del Paine pokonywanie mostów wiszących jest wskazane, ponieważ ich ominięcie oznacza poważne opóźnienie w wędrówce.

Oprócz silnego wiatru ta część Chile znana jest również ze specyficznego mikroklimatu - często zmieniająca się pogoda może sprawiać że w krótkim czasie można doświadczać zjawisk typowych dla wszystkich pór roku.

W chilijskim parku narodowym zdarzały się już tragedie za sprawą gwałtownych zmian w pogodzie. Niemal dokładnie rok temu, w drugiej połowie listopada 2025 roku, pięcioro zagranicznych turystów zginęło podczas śnieżycy. Podczas ówczesnej burzy śnieżnej porywy wiatru dochodziły do 190 km/h.

Źródło: La Nacion

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