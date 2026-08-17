Wszczęto postępowanie przeciwko kierowcy autokaru na Węgrzech

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

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Policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy autokaru, który w niedzielę wpadł do przydrożnego rowu na północnym wschodzie Węgier - podał w poniedziałek rzecznik policji regionu Borsod-Abauj-Zemplen. W wypadku zginęło 12 Polaków wracających z pielgrzymki. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zaniedbania skutkującego katastrofą w ruchu drogowym.

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Policja sprawdza zniszczony czerwony autokar po wypadku na Węgrzech, ratownik pracuje wewnątrz pojazdu.
Policja sprawdza autokar po wypadku na WęgrzechFerenc IszaAFP

W skrócie

  • Funkcjonariusze wszczęli postępowanie wobec kierowcy autokaru, który wpadł do rowu w północno-wschodnich Węgrzech, w wyniku czego zginęło 12 Polaków.
  • Według informacji policji możliwą przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy.
  • Autokarem podróżowało łącznie 59 obywateli Polski. Dla poszkodowanych organizowany jest transport powrotny do kraju.
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Kierowcy zarzuca się zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar - poinformował rzecznik węgierskiej policji Rudolf Varga, cytowany przez agencję MTI. Dodał, że kierowca został zatrzymany, a w najbliższych dniach sąd może zdecydować o jego aresztowaniu.

Węgry. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku

Według policji kierowca autokaru mógł zasnąć podczas jazdy. W rozmowie z dziennikarzami prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych Rafał Jańczuk ocenił, że w ustalaniu przyczyny tragedii mogą pomóc montowane w autokarach inteligentne tachografy, które rejestrują najważniejsze parametry.

- Policjanci na pewno pobrali tachograf z autobusu, dzięki czemu mogą przeanalizować pracę kierowcy, np. 30 dni wstecz - mówił Jańczuk. Dodał, że kierowca, rozpoczynając pracę, wkłada do urządzenia kartę cyfrową, na której zapisują się praktycznie wszystkie jego ruchy.

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Ekspert tłumaczył, że tachograf wskazuje m.in. godzinę, o której kierowca zaczął jechać, a także czas jego podróży.

- Tak naprawdę będziemy wiedzieli, o której ten kierowca logował swoją kartę, od której zaczął jechać, ile godzin jechał, jakie przerwy robił, a także z jaką prędkością jechał, czy zwalniał, czy hamował, czy jechał na tempomacie. Praktycznie wszystko - wymieniał Jańczuk.

Odnosząc się do tego konkretnego wypadku, stwierdził: - Doszło do jakiegoś dziwnego błędu, ale na tym etapie trudno ocenić, co się wydarzyło.

Wypadek autokaru na Węgrzech. Zginęli Polacy

Wypadek miał miejsce w niedzielę około godz. 1 w nocy na autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezoekeresztes na północnym wschodzie Węgier. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, wracających z pielgrzymki w Medziugorie w Bośni i Hercegowinie.

Wskutek zdarzenia 12 osób zginęło, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie trafiło do węgierskich szpitali. Wszystkie ofiary śmiertelne to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia.

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Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej, że pierwszy transport powrotny Polaków poszkodowanych w wypadku odbędzie się w poniedziałek wieczorem z międzylądowaniem w Rzeszowie i obejmie około 20 osób. Pacjenci w pierwszej kolejności będą umieszczeni w podkarpackich placówkach.

Wcześniej minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przekazała, że od poniedziałkowego poranka medycy z polskiej delegacji odwiedzają cztery węgierskie szpitale, w których przebywają ranni.

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