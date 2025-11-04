W skrócie Ruch na lotniskach w Brukseli i Liege został wstrzymany po zauważeniu dronów.

Samoloty zostały przekierowane na inne lotniska, m.in. do Maastricht.

To kolejny taki incydent w Belgii w ostatnich dniach, podobne przypadki miały też miejsce m.in. na lotnisku w Berlinie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Tuż przed godziną 20 na terytorium lotniska zauważono drona. Ze względów bezpieczeństwa cały ruch lotniczy został tymczasowo wstrzymany - przekazał Kurt Verwilligen, rzecznik prasowy urzędu Skeyes odpowiedzialnej za kontrolę ruchu lotniczego na lotniskach w Belgii.

Niedługo później zamknięte zostało również lotnisko w Liege. W jego okolicy także zauważono drona.

Belgia. Wstrzymane odloty i przyloty na lotniskach. Powodem nieznane drony

Brukselski port lotniczy potwierdza, że do zdarzenia doszło jednak nie podaje żadnych szczegółów. "Prowadzimy dochodzenie w sprawie" - przekazano w komunikacie.

- Obecnie żadne samoloty nie startują, ani nie lądują - poinformowała rzeczniczka prasowa brukselskiego lotniska.

W związku z decyzją o tymczasowym zamknięciu lotniska, część lotów została przekierowana na inne lotniska m.in. w Maastricht. "Z powodu sytuacji w belgijskiej przestrzeni powietrznej lotnisko w Maastricht przyjmuje obecnie kilka samolotów przekierowanych z belgijskich lotnisk" - przekazał w komunikacie tamtejszy port lotniczy.

Belgia. Kolejny incydent z dronami w ciągu kilku dni

To nie pierwszy raz w ostatnich dniach kiedy niezidentyfikowane obce drony pojawiają się nad belgijskimi lotniskami. W sobotę bezzałogowce zostały zauważone nad lotniskiem wojskowym Kleine Brogel.

"Nad Kleine Brogel zaobserwowano kilka dronów. System detekcji działa. Dziękujemy strażnikowi za udostępnienie nagrania. Trwa dochodzenie" - napisał wtedy na platformie X szef belgijskiego resortu obrony, Theo Francken. Zaznaczył jednocześnie, że latanie dronami nad bazami wojskowymi jest "surowo zabronione".

Do podobnego incydentu doszło również w ubiegły piątek nad lotniskiem w Berlinie. Z kolei w czwartek zamknięte musiało zostać lotnisko w Wilnie - tym razem z powodu balonów meteorologicznych, które nadleciały znad Białorusi.

Pijany kierowca bez uprawnień zatrzymany dzięki współpracy z załogą policyjnego śmigłowca Komenda Stołeczna Policji materiał zewnętrzny