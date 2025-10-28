Wstrzymali wszystkie loty. Pierwsza taka sytuacja na hiszpańskim lotnisku

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Lotnisko w Alicante na dwie godziny całkowicie wstrzymało ruch lotniczy. Powodem było pojawienie się tajemniczego drona nad jednym z pasów startowych. To pierwsza taka sytuacja w tym hiszpańskim porcie.

Nad lotniskiem w Alicante w Hiszpanii zauważono tajemniczego drona
Nad lotniskiem w Alicante w Hiszpanii zauważono tajemniczego dronaDaniel LealAFP

W skrócie

  • Lotnisko w Alicante zostało zamknięte na dwie godziny z powodu tajemniczego drona.
  • Dziesięć samolotów przekierowano na inne lotniska, a wiele odlotów było opóźnionych.
  • To pierwszy taki incydent w Alicante, podobne zdarzenia odnotowywane są w innych europejskich krajach.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nad pasem startowym lotniska w Alicante w Hiszpanii w poniedziałek wieczorem zauważono tajemniczy obiekt - podaje agencja EFE. Władze portu zdecydowały o wstrzymaniu wszystkich lotów.

O zdarzeniu poinformowano Gwardię Cywilną oraz policję.

Hiszpania. Lotnisko zamknięte z powodu podejrzanego drona

Dron został zauważony o godz. 20:53 w rejonie jednego z pasów startowych. Pojawienie się bezzałogowca spowodowało wstrzymanie ruchu lotniczego na dwie godziny.

Zaalarmowane służby wszczęły dochodzenie w celu ustalenia pochodzenia obiektu i znalezienia osoby, która nim sterowała.

Zgodnie z protokołem lotnisko pozostawało zamknięte do godziny 23. Otwarto je ponownie dopiero po upewnieniu się, że w pobliżu nie ma większej liczby dronów.

W tym czasie dziesięć lotów przekierowano na inne lotniska: w Walencji, a także w Murcji, Palma de Mallorca i Barcelonie. Incydent ten spowodował też liczne opóźnienia w planowanych odlotach z Alicante.

Zobacz również:

USA. Samolot opóźniony z powodu błędu stewarda. Nagle wysunęła się zjeżdżalnia
Świat

Kosztowny błąd członka załogi. Samolot utknął na lotnisku na wiele godzin

Paweł Basiak
Paweł Basiak

    Agencja EFE zaznacza, że to pierwszy przypadek, gdy lotnisko w Alicante zostało zamknięte z powodu wykrycia drona.

    Incydenty z dronami w Europie. Pojawiają się nie tylko nad lotniskami

    Niemal dwa tygodnie temu, 19 października, pojawienie się nieznanego drona odnotowano w okolicy lotniska w Palma de Mallorca. Sytuacja doprowadziła do zawieszenia jego działalności na około 35 minut.

    Dzień wcześniej lotnisko w Monachium zostało tymczasowo zamknięte po pojawieniu się doniesień o niezidentyfikowanych dronach.

    Przeloty bezzałogowców w pobliżu lotnisk i obiektów wojskowych zgłaszano również w innych europejskich krajach, m.in. w Norwegii, Holandii czy Danii. Z kolei Litwę w ostatnich dniach paraliżują przeloty balonów z Białorusi.

    W nocy z 9 na 10 września - w trakcie ataku Rosji na Ukrainę - drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Bezzałogowce, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zestrzeliło polskie i sojusznicze lotnictwo.

    Zobacz również:

    Uszkodzony dom w Wyrykach. Wiceszef MON: Resort zaproponował rodzinie zadośćuczynienie
    Polska

    Dom w Wyrykach. MON: Poza odbudową będzie dodatkowe zadośćuczynienie

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    Siemoniak w "Gościu Wydarzeń" z apelem do Ukraińców: Po co spędzać lata w więzieniu?Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze