W skrócie Lotnisko w Alicante zostało zamknięte na dwie godziny z powodu tajemniczego drona.

Dziesięć samolotów przekierowano na inne lotniska, a wiele odlotów było opóźnionych.

To pierwszy taki incydent w Alicante, podobne zdarzenia odnotowywane są w innych europejskich krajach.

Nad pasem startowym lotniska w Alicante w Hiszpanii w poniedziałek wieczorem zauważono tajemniczy obiekt - podaje agencja EFE. Władze portu zdecydowały o wstrzymaniu wszystkich lotów.

O zdarzeniu poinformowano Gwardię Cywilną oraz policję.

Hiszpania. Lotnisko zamknięte z powodu podejrzanego drona

Dron został zauważony o godz. 20:53 w rejonie jednego z pasów startowych. Pojawienie się bezzałogowca spowodowało wstrzymanie ruchu lotniczego na dwie godziny.

Zaalarmowane służby wszczęły dochodzenie w celu ustalenia pochodzenia obiektu i znalezienia osoby, która nim sterowała.

Zgodnie z protokołem lotnisko pozostawało zamknięte do godziny 23. Otwarto je ponownie dopiero po upewnieniu się, że w pobliżu nie ma większej liczby dronów.

W tym czasie dziesięć lotów przekierowano na inne lotniska: w Walencji, a także w Murcji, Palma de Mallorca i Barcelonie. Incydent ten spowodował też liczne opóźnienia w planowanych odlotach z Alicante.

Agencja EFE zaznacza, że to pierwszy przypadek, gdy lotnisko w Alicante zostało zamknięte z powodu wykrycia drona.

Incydenty z dronami w Europie. Pojawiają się nie tylko nad lotniskami

Niemal dwa tygodnie temu, 19 października, pojawienie się nieznanego drona odnotowano w okolicy lotniska w Palma de Mallorca. Sytuacja doprowadziła do zawieszenia jego działalności na około 35 minut.

Dzień wcześniej lotnisko w Monachium zostało tymczasowo zamknięte po pojawieniu się doniesień o niezidentyfikowanych dronach.

Przeloty bezzałogowców w pobliżu lotnisk i obiektów wojskowych zgłaszano również w innych europejskich krajach, m.in. w Norwegii, Holandii czy Danii. Z kolei Litwę w ostatnich dniach paraliżują przeloty balonów z Białorusi.

W nocy z 9 na 10 września - w trakcie ataku Rosji na Ukrainę - drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Bezzałogowce, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zestrzeliło polskie i sojusznicze lotnictwo.

