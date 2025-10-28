Wstrzymali wszystkie loty. Pierwsza taka sytuacja na hiszpańskim lotnisku
Lotnisko w Alicante na dwie godziny całkowicie wstrzymało ruch lotniczy. Powodem było pojawienie się tajemniczego drona nad jednym z pasów startowych. To pierwsza taka sytuacja w tym hiszpańskim porcie.
W skrócie
- Lotnisko w Alicante zostało zamknięte na dwie godziny z powodu tajemniczego drona.
- Dziesięć samolotów przekierowano na inne lotniska, a wiele odlotów było opóźnionych.
- To pierwszy taki incydent w Alicante, podobne zdarzenia odnotowywane są w innych europejskich krajach.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Nad pasem startowym lotniska w Alicante w Hiszpanii w poniedziałek wieczorem zauważono tajemniczy obiekt - podaje agencja EFE. Władze portu zdecydowały o wstrzymaniu wszystkich lotów.
O zdarzeniu poinformowano Gwardię Cywilną oraz policję.
Hiszpania. Lotnisko zamknięte z powodu podejrzanego drona
Dron został zauważony o godz. 20:53 w rejonie jednego z pasów startowych. Pojawienie się bezzałogowca spowodowało wstrzymanie ruchu lotniczego na dwie godziny.
Zaalarmowane służby wszczęły dochodzenie w celu ustalenia pochodzenia obiektu i znalezienia osoby, która nim sterowała.
Zgodnie z protokołem lotnisko pozostawało zamknięte do godziny 23. Otwarto je ponownie dopiero po upewnieniu się, że w pobliżu nie ma większej liczby dronów.
W tym czasie dziesięć lotów przekierowano na inne lotniska: w Walencji, a także w Murcji, Palma de Mallorca i Barcelonie. Incydent ten spowodował też liczne opóźnienia w planowanych odlotach z Alicante.
Agencja EFE zaznacza, że to pierwszy przypadek, gdy lotnisko w Alicante zostało zamknięte z powodu wykrycia drona.
Incydenty z dronami w Europie. Pojawiają się nie tylko nad lotniskami
Niemal dwa tygodnie temu, 19 października, pojawienie się nieznanego drona odnotowano w okolicy lotniska w Palma de Mallorca. Sytuacja doprowadziła do zawieszenia jego działalności na około 35 minut.
Dzień wcześniej lotnisko w Monachium zostało tymczasowo zamknięte po pojawieniu się doniesień o niezidentyfikowanych dronach.
Przeloty bezzałogowców w pobliżu lotnisk i obiektów wojskowych zgłaszano również w innych europejskich krajach, m.in. w Norwegii, Holandii czy Danii. Z kolei Litwę w ostatnich dniach paraliżują przeloty balonów z Białorusi.
W nocy z 9 na 10 września - w trakcie ataku Rosji na Ukrainę - drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Bezzałogowce, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zestrzeliło polskie i sojusznicze lotnictwo.