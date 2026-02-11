Wstrząsające zabójstwo w USA, poszło o stosunek do Trumpa. Sąd wydał wyrok
Najpierw pokłóciła się z ojcem, a kilka godzin później zginęła od strzału z jego pistoletu. Tematem sprzeczki był stosunek do polityki Donalda Trumpa. Sprawa śmierci Lucy Harrison rozpala opinię publiczną. Brytyjski koroner uznał, że podejrzany ponosi odpowiedzialność za śmierć córki. Co kuriozalne, skazany na razie uniknie sprawiedliwości.
Po zakończeniu dwudniowej rozprawy w sądzie w Cheshire Devonish koroner stwierdził, że 23-letnia Brytyjka Lucy Harrison została zamordowana przez ojca poprzez strzał w klatkę piersiową z półautomatycznego pistoletu - podał "The Guardian".
Do zbrodni doszło 10 stycznia 2025 roku w Prosper, niedaleko Dallas, kilka dni przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Wielka ława przysięgłych w hrabstwie Collin (USA) odmówiła postawienia zarzutów mężczyźnie. Choć brytyjski wymiar sprawiedliwości wini go za morderstwo, przebywający na terenie USA Brytyjczyk nie został pociągnięty do odpowiedzialności.
USA. Kłótnia o Donalda Trumpa zakończona tragedią
W toku śledztwa ustalono, że 10 stycznia 2025 roku 23-latka spotkała się ze swoim ojcem w jego domu w Teksasie i rozmawiała na temat powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.
Ówczesny partner kobiety zeznał, że Lucy zapytała ojca: - Jak byś się czuł, gdybym była tą dziewczyną w takiej sytuacji i została ofiarą napaści seksualnej?
W odpowiedzi mężczyzna stwierdził, że nie byłby zdenerwowany, ponieważ w domu ma jeszcze dwie córki - młodsze siostry Lucy Harrison.
Nie ustalono, na jaki temat dokładnie rozmawiali. Z kontekstu wynika jednak, że chodziło o bagatelizowanie przez Donalda Trumpa przypadków wykorzystywania seksualnego kobiet.
Ojciec i córka sprzeczali się, poszło o Trumpa. Kobieta zginęła od strzału
Według partnera 23-latki podejrzany mężczyzna wieczorem tego samego dnia zaprowadził córkę do jednego z pokoi i zamknął drzwi. Pół godziny później rozległ się huk. Jak się później okazało, to właśnie w tym pomieszczeniu ojciec Lucy trzymał swoją broń.
Mężczyzna został początkowo zatrzymany z podejrzeniem zabójstwa córki, jednak wytłumaczył się legalnością posiadania pistoletu do obrony. Zeznał, że broń wystrzeliła przypadkowo w momencie, w którym pokazywał ją 23-latce.
"Gdy podniosłem broń, by jej pokazać, nagle usłyszałem głośny huk. Nie rozumiałem, co się stało. Lucy natychmiast upadła" - podkreślił w oświadczeniu przekazanym brytyjskiemu koronerowi. Ojciec ofiary nie stawił się na rozprawę w Cheshire.
Pokłóciła się z ojcem o Trumpa. Później rozległ się huk broni
Koroner Jacqueline Devonish w wydanym orzeczeniu stwierdziła, że wszelkie dowody wskazują na winę mężczyzny, choć jednocześnie uznała jego tłumaczenie, iż nie wiedział o naładowaniu pistoletu.
Jak dodała, ojciec zmarłej 23-latki był alkoholikiem. Przyznał się, że w dniu, w którym zginęła jego córka, po raz pierwszy od dłuższego czasu sięgnął po butelkę z winem.
"Jego działania doprowadziły do śmierci własnej córki i można mieć nadzieję, że dziś, patrząc na to trzeźwo, dostrzega już, jak ogromne zagrożenie stanowił dla jej życia w sytuacji, gdy nie miał żadnego doświadczenia z bronią, nie przeszedł żadnego szkolenia i nigdy wcześniej z niej nie strzelał" - cytuje oświadczenie pani koroner "The Guardian".
Źródła: "The Guardian", BBC