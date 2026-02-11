W skrócie Lucy Harrison, 23-letnia Brytyjka, zginęła od strzału z pistoletu należącego do jej ojca po kłótni na temat Donalda Trumpa.

W USA ojciec nie usłyszał zarzutów, ponieważ ława przysięgłych odmówiła ich postawienia mimo podejrzeń o morderstwo.

Po roku od tragedii brytyjski koroner uznał, że mężczyzna ponosi odpowiedzialność za śmierć córki i nie miał doświadczenia z bronią.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Po zakończeniu dwudniowej rozprawy w sądzie w Cheshire Devonish koroner stwierdził, że 23-letnia Brytyjka Lucy Harrison została zamordowana przez ojca poprzez strzał w klatkę piersiową z półautomatycznego pistoletu - podał "The Guardian".

Do zbrodni doszło 10 stycznia 2025 roku w Prosper, niedaleko Dallas, kilka dni przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Wielka ława przysięgłych w hrabstwie Collin (USA) odmówiła postawienia zarzutów mężczyźnie. Choć brytyjski wymiar sprawiedliwości wini go za morderstwo, przebywający na terenie USA Brytyjczyk nie został pociągnięty do odpowiedzialności.

USA. Kłótnia o Donalda Trumpa zakończona tragedią

W toku śledztwa ustalono, że 10 stycznia 2025 roku 23-latka spotkała się ze swoim ojcem w jego domu w Teksasie i rozmawiała na temat powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.

Ówczesny partner kobiety zeznał, że Lucy zapytała ojca: - Jak byś się czuł, gdybym była tą dziewczyną w takiej sytuacji i została ofiarą napaści seksualnej?

W odpowiedzi mężczyzna stwierdził, że nie byłby zdenerwowany, ponieważ w domu ma jeszcze dwie córki - młodsze siostry Lucy Harrison.

Nie ustalono, na jaki temat dokładnie rozmawiali. Z kontekstu wynika jednak, że chodziło o bagatelizowanie przez Donalda Trumpa przypadków wykorzystywania seksualnego kobiet.

Ojciec i córka sprzeczali się, poszło o Trumpa. Kobieta zginęła od strzału

Według partnera 23-latki podejrzany mężczyzna wieczorem tego samego dnia zaprowadził córkę do jednego z pokoi i zamknął drzwi. Pół godziny później rozległ się huk. Jak się później okazało, to właśnie w tym pomieszczeniu ojciec Lucy trzymał swoją broń.

Mężczyzna został początkowo zatrzymany z podejrzeniem zabójstwa córki, jednak wytłumaczył się legalnością posiadania pistoletu do obrony. Zeznał, że broń wystrzeliła przypadkowo w momencie, w którym pokazywał ją 23-latce.

"Gdy podniosłem broń, by jej pokazać, nagle usłyszałem głośny huk. Nie rozumiałem, co się stało. Lucy natychmiast upadła" - podkreślił w oświadczeniu przekazanym brytyjskiemu koronerowi. Ojciec ofiary nie stawił się na rozprawę w Cheshire.

Pokłóciła się z ojcem o Trumpa. Później rozległ się huk broni

Koroner Jacqueline Devonish w wydanym orzeczeniu stwierdziła, że wszelkie dowody wskazują na winę mężczyzny, choć jednocześnie uznała jego tłumaczenie, iż nie wiedział o naładowaniu pistoletu.

Jak dodała, ojciec zmarłej 23-latki był alkoholikiem. Przyznał się, że w dniu, w którym zginęła jego córka, po raz pierwszy od dłuższego czasu sięgnął po butelkę z winem.

"Jego działania doprowadziły do śmierci własnej córki i można mieć nadzieję, że dziś, patrząc na to trzeźwo, dostrzega już, jak ogromne zagrożenie stanowił dla jej życia w sytuacji, gdy nie miał żadnego doświadczenia z bronią, nie przeszedł żadnego szkolenia i nigdy wcześniej z niej nie strzelał" - cytuje oświadczenie pani koroner "The Guardian".

Źródła: "The Guardian", BBC

"To jest szkodliwa postać". Wiceminister o zaproszeniu jednego z polityków na RBN Polsat News Polsat News