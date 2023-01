Znajdujące się na farmie zaopatrującego mleczarskiego giganta zwierzęta były wychudzone, brudne, kulawe i ledwo się poruszały - wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez fundację Viva! Mleko od rannych krów miało trafiać potem m.in. do Costa Coffee i British Airways.

"Jesteśmy przerażeni tym, co tam znaleźliśmy - ale to, co się tutaj dzieje, dzieje się każdego dnia na tysiącach farm w całej Wielkiej Brytanii. Znaleźliśmy krowy, które były wychudzone, kulawe i miały trudności z chodzeniem, inne były trzymane, uderzane i popychane, a inne były wyraźnie ranne lub zakute w kajdany" - czytamy na stronie organizacji.

Bydło trzymane w fatalnych warunkach. Ujawniono nagranie

Na ujawnionym nagraniu widać, jak zwierzęta były brutalnie traktowane, wymierzono im ciosy w wymiona i głowy. Aktywiści odkryli też niehumanitarne praktyki, których się dopuszczano na terenie farmy. Martwe cielęta zostały sfotografowane w plastikowych pojemnikach, a jedną z postrzelonych w głowę krów pozostawiano na zewnątrz "z możliwością rozprzestrzeniania się choroby".

Film został nagrany z ukrycia na farmie mlecznej w brytyjskim hrabstwie Kent. Gospodarstwo to zaopatruje Freshways, jednego z największych niezależnych dostawców nabiału na Wyspach - informuje independent.co.uk. Oprócz sieci kawiarni Costa Coffe jego klientami są także sklepy ogólnospożywcze Londis i Budgens.

Wideo youtube

Już wcześniej dochodziło do nieprawidłowości w firme Freshways, które wzburzyły opinię publiczną w Wielkiej Brytanii. Na hurtownię wylała się fala krytyki po tym, jak w lutym pracownicy walijskiej farmy pobili krowy łopatami, co pokazano na materiale filmowym przedstawionym w programie BBC Panorama. Po emisji nagrania firma zawiesiła umowę z gospodarstwem.

Aktywiści podjęli działania po otrzymaniu informacji o przemocy i zaniedbaniach na farmie od wiarygodnego informatora. Na terenie zakładu wykonano szereg ujęć, dokumentujących fatalne warunki. Niektóre osobniki miały owrzodzone wymiona, nie miały siły wstać. Jedna z krów "doznała pęknięcia sutka, powodujący ogromny ból i niepokój".

Zdjęcie Jedna z krów miała otwartą ranę wymiona / Fundacja Viva! /

Na farmie obserwowano też krowy zakute w kajdany. Przedstawiciele organizacji charytatywnej są zdania, że w ten sposób właściciele bydła mogli "leczyć" u krów kulawiznę, co może z kolei sugerować, że ten sposób był wykorzystywany zamiast leczenia weterynaryjnego, a urazy u hodowanych tam zwierząt występowały nagminnie.

Prawnicy fundacji Viva! w liście skierowanym do szefów standardów handlowych, do których dotarł brytyjski portal, zarzucają osobom odpowiedzialnym za warunki na liczącej ponad pół tysiąca krów farmie pozostawienie podłogi obory nasiąkniętej odchodami i moczem oraz korytarzy z gnojowicą.

Ich zdaniem przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt zostały też naruszone poprzez brak regularnego dojenia bydła, doprowadzając do bolesnego przepełniania wymion. Założycielka i dyrektorka organizacji Viva! w rozmowie z independent.co.uk zwróciła uwagę na odizolowane w metalowych kojcach kilkugodzinne cielęta, które desperacko próbowały ssać jej palce i wzywały matkę.

Zdjęcie Na terenie farmy martwe cielęta trzymane były w plastikowych pojemnikach na kółkach / Fundacja Viva! /

"Szczególnie wstrząsające było dla mnie obserwowanie, jak kulawa krowa, która miała trudności z chodzeniem, była bita i kopana, kiedy wyraźnie potrzebowała pomocy medycznej. Ten rodzaj traktowania jest nieodłączną częścią hodowli przemysłowej" - powiedziała Juliet Gellatley portalowi.

Ranne krowy u mleczarskiego giganta. Kawiarnia się tłumaczy

Rzecznik prasowy brytyjskiego Costa Coffee przekazał dziennikarzom oświadczenie: "Dobrostan zwierząt jest dla nas i naszych konsumentów kluczowym priorytetem i współpracujemy tylko z dostawcami, którzy podzielają nasze zaangażowanie w stosowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania bytem zwierząt".

Zapewnił, że gdy tylko korporacja dowiedziała się o nagraniu, przeprowadzono dochodzenie z dostawcą. "Po niezależnym audycie otrzymaliśmy zapewnienie, że gospodarstwo wykazało zgodność ze standardami Red Tractor (program certyfikacji produktów z gospodarstw rolnych - red.) i ma długoterminową historię zgodności" - stwierdził.