Wstrząsające relacje pasażerów. Nowe informacje z Hiszpanii po katastrofie

- Widziałam ludzi, którzy byli w bardzo złym stanie. Wiedziałam, że umierają, ale nie mogłam nic zrobić - powiedziała jedna z pasażerek pociągu, który wykoleił się w niedzielę w południowej Hiszpanii. Inne osoby, które brały udział w katastrofie, wspomniały o "trzęsieniu ziemi" i "horrorze". Ci, którzy wyszli cało lub z lekkimi obrażeniami nie ukrywają, że "wygrali los na loterii".

Wykolejone wagony pociągu leżące wzdłuż torów kolejowych po poważnej katastrofie. Wokół widoczne są zniszczenia infrastruktury i liczne elementy wraku. Służby ratunkowe prowadzą działania w miejscu wypadku.
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Wstrząsające relacje pasażerów pociągówHANDOUT / GUARDIA CIVILAFP

Pasażerowie podróżujący z Malagi do Madrytu wspominali, że w niedzielny wieczór pociąg zaczął gwałtownie hamować, a ludzie i walizki - bezładnie przemieszczać się w wagonach.

- W pewnym momencie nastąpiło jakby trzęsienie ziemi - powiedział państwowemu nadawcy radiowo-telewizyjnemu RTVE Salvador, który jechał pociągiem Iryo do stolicy kraju. Jak wspomniał, do zdarzenia doszło, kiedy pociąg rozwinął już dużą prędkość, a pasażerom rozdawano posiłki.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Pasażerowie pociągów o wypadku

Inna pasażerka, Maria, mówiła o "horrorze". Sama doznała ataku paniki. - To jedna z tych sytuacji, o której myślisz, że nigdy ci się nie przydarzą - dodała kobieta, która roztrzęsionym głosem relacjonowała zdarzenie na antenie Radia 5.

    Wielu pasażerów początkowo nie zdawało sobie sprawy z powagi sytuacji, dopóki nie zobaczyło rannych i martwych ludzi.

    - Widziałam ludzi, którzy byli w bardzo złym stanie. Wiedziałam, że umierają, ale nie mogłam nic zrobić - powiedziała Ana, cytowana przez dziennik "El Pais". Kobieta podróżowała z siostrą w ciąży, która trafiła na oddział intensywnej terapii, oraz psem, który zaginął.

    - Narodziłam się na nowo - przyznała z kolei cytowana przez RTVE Montse, która podróżowała pociągiem przewoźnika Renfe, znajdującym się na drugim torze.

    Tragedia na kolei. Jedna z pasażerek: Wyrzuciło nas w powietrze

    Niektórzy pasażerowie opóźnili swoją podróż do Madrytu i dzięki temu uniknęli tragicznych przeżyć. - Wygraliśmy los na loterii - powiedziała dziennikowi "El Mundo" para z Argentyny, która w ostatniej chwili zdecydowała, aby udać się z Malagi do hiszpańskiej stolicy następnego dnia.

    Do relacji pasażerów pociągu oraz świadków dotarli także dziennikarze telewizji CNN. - Wyrzuciło nas w powietrze. Dzięki Bogu nic mi nie jest; było wielu ludzi w gorszej sytuacji niż ja - powiedział stacji Rocio Flores, jeden z ocalałych.

      Inna z pasażerek relacjonowała natomiast agencji Reutera, że pociąg jadący na północ "przechylił się na jedną stronę, potem wszystko stało się ciemne".

      Gonzalo Sanchez, mieszkaniec Adamuz, dodał w rozmowie z CNN, że był świadkiem scen "śmierci i zniszczenia", gdy przybył na miejsce, aby udzielić pomocy rannym pasażerom.

      Hiszpania. W wyniku katastrofy zginęło co najmniej 40 osób

      Przypomnijmy, że do katastrofy kolejowej w Hiszpanii doszło w niedzielę około godz. 19.45. Pociągiem przewoźnika Iryo podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób.

      Ostatnie wagony pociągu wypadły z szyn w Adamuz w prowincji Kordoba, wjeżdżając na sąsiedni tor, po którym jechał z Madrytu do Huelvy inny skład, należący do przewoźnika Renfe - i który w rezultacie również się wykoleił.

      W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej 40 osób, a dziesiątki zostało rannych. Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu kolejowego na linii łączącej Madryt z Andaluzją.

