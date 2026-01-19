Wstrząsające relacje pasażerów. Nowe informacje z Hiszpanii po katastrofie

W skrócie Pasażerowie pociągu relacjonują dramatyczne chwile podczas katastrofy kolejowej w Adamuz w Hiszpanii.

W wyniku wykolejenia się dwóch pociągów i zderzenia na torach zginęło co najmniej 40 osób, a dziesiątki zostało rannych.

Po niedzielnym wypadku ruch kolejowy na linii Madryt-Andaluzja został wstrzymany.

Pasażerowie podróżujący z Malagi do Madrytu wspominali, że w niedzielny wieczór pociąg zaczął gwałtownie hamować, a ludzie i walizki - bezładnie przemieszczać się w wagonach.

- W pewnym momencie nastąpiło jakby trzęsienie ziemi - powiedział państwowemu nadawcy radiowo-telewizyjnemu RTVE Salvador, który jechał pociągiem Iryo do stolicy kraju. Jak wspomniał, do zdarzenia doszło, kiedy pociąg rozwinął już dużą prędkość, a pasażerom rozdawano posiłki.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Pasażerowie pociągów o wypadku

Inna pasażerka, Maria, mówiła o "horrorze". Sama doznała ataku paniki. - To jedna z tych sytuacji, o której myślisz, że nigdy ci się nie przydarzą - dodała kobieta, która roztrzęsionym głosem relacjonowała zdarzenie na antenie Radia 5.

Wielu pasażerów początkowo nie zdawało sobie sprawy z powagi sytuacji, dopóki nie zobaczyło rannych i martwych ludzi.

- Widziałam ludzi, którzy byli w bardzo złym stanie. Wiedziałam, że umierają, ale nie mogłam nic zrobić - powiedziała Ana, cytowana przez dziennik "El Pais". Kobieta podróżowała z siostrą w ciąży, która trafiła na oddział intensywnej terapii, oraz psem, który zaginął.

- Narodziłam się na nowo - przyznała z kolei cytowana przez RTVE Montse, która podróżowała pociągiem przewoźnika Renfe, znajdującym się na drugim torze.

Tragedia na kolei. Jedna z pasażerek: Wyrzuciło nas w powietrze

Niektórzy pasażerowie opóźnili swoją podróż do Madrytu i dzięki temu uniknęli tragicznych przeżyć. - Wygraliśmy los na loterii - powiedziała dziennikowi "El Mundo" para z Argentyny, która w ostatniej chwili zdecydowała, aby udać się z Malagi do hiszpańskiej stolicy następnego dnia.

Do relacji pasażerów pociągu oraz świadków dotarli także dziennikarze telewizji CNN. - Wyrzuciło nas w powietrze. Dzięki Bogu nic mi nie jest; było wielu ludzi w gorszej sytuacji niż ja - powiedział stacji Rocio Flores, jeden z ocalałych.

Inna z pasażerek relacjonowała natomiast agencji Reutera, że pociąg jadący na północ "przechylił się na jedną stronę, potem wszystko stało się ciemne".

Gonzalo Sanchez, mieszkaniec Adamuz, dodał w rozmowie z CNN, że był świadkiem scen "śmierci i zniszczenia", gdy przybył na miejsce, aby udzielić pomocy rannym pasażerom.

Hiszpania. W wyniku katastrofy zginęło co najmniej 40 osób

Przypomnijmy, że do katastrofy kolejowej w Hiszpanii doszło w niedzielę około godz. 19.45. Pociągiem przewoźnika Iryo podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób.

Ostatnie wagony pociągu wypadły z szyn w Adamuz w prowincji Kordoba, wjeżdżając na sąsiedni tor, po którym jechał z Madrytu do Huelvy inny skład, należący do przewoźnika Renfe - i który w rezultacie również się wykoleił.

W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej 40 osób, a dziesiątki zostało rannych. Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu kolejowego na linii łączącej Madryt z Andaluzją.

