Wstrząsające plany sabotażystów. Białorusini zatrzymani w Niemczech

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Dwaj obywatele Białorusi podejrzani o sabotaż na zlecenie Rosji znajdują się w areszcie śledczym w Bawarii. Mieli planować podpalenie przy linii kolejowej i energetycznej pod Norymbergą oraz brać udział w podpaleniu parku przemysłowego w Rumunii - poinformował tygodnik "Der Spiegel".

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Niemiecki radiowóz z włączonymi światłami ostrzegawczymi oraz policyjny van.
Niemiecka policja zatrzymała dwóch Białorusinów podejrzanych o sabotaż na rzecz Rosji (zdj. ilustracyjne)MARCUS BRANDT / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCEAFP

W skrócie

  • Dwaj obywatele Białorusi przebywają w areszcie śledczym w Bawarii w związku z podejrzeniem planowania sabotażu na liniach kolejowych i energetycznych pod Norymbergą.
  • Podejrzani są również o udział w podpaleniu parku przemysłowego w rumuńskim Braszowie, gdzie znajdują się zakłady produkcyjne, w tym przedsiębiorstwo zbrojeniowe.
  • Według rumuńskiego wywiadu SRI, mężczyźni należeli do sterowanej przez Rosję siatki sabotażowej, a trzeci podejrzany został zatrzymany w Polsce przez funkcjonariuszy CBŚ.
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Mężczyźni, w wieku 39 i 50 lat, od początku października przebywają w areszcie śledczym. Podejrzanym zarzuca się działalność agenturalną w celach sabotażowych oraz zmowę w celu popełnienia podpalenia.

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Jak dowiedział się "Der Spiegel" w kręgach służb bezpieczeństwa, mężczyźni zamierzali podłożyć ogień w rejonie Norymbergi w południowych Niemczech, w pobliżu linii kolejowej i linii energetycznej.

Niemcy. Zatrzymano dwóch Białorusinów planujących sabotaż

Przeciwko Białorusinom toczy się postępowanie nie tylko w prokuraturze generalnej w Monachium, ale także w Rumunii. Mężczyźni mieli 14 września uczestniczyć w podpaleniu parku przemysłowego w Braszowie, gdzie zakłady produkcyjne ma m.in. przedsiębiorstwo zbrojeniowe.

Według ustaleń rumuńskiego wywiadu SRI podejrzani należeli do sterowanej przez Rosję siatki sabotażowej.

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Wobec zatrzymanych w Bawarii wydano także europejskie nakazy aresztowania, wystawione przez sąd w Bukareszcie. Kolejny mężczyzna, który miał brać udział w podpaleniu w Braszowie, został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBŚ w Polsce.

Akty sabotażu w Europie. Głównym podejrzanym Rosja

Sprawa wpisuje się w serię aktów sabotażu w Europie przypisywanych Rosji. W połowie października w Nuertingen w Badenii-Wirtembergii zatrzymano dwóch obywateli Turcji podejrzanych o udział w podpaleniu naziemnej stacji Starlink w Polsce 23 września. Mężczyźni mieli należeć do jednego z najsilniejszych gangów w Europie - "Daltonów", który z kolei mógł działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Do najpoważniejszej próby sabotażu w Niemczech doszło na początku sierpnia na lotnisku w Lipsku. Na jego płycie, w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego An-124, znaleziono drona wyposażonego w detonator i materiały wybuchowe. Bezzałogowiec nie eksplodował, jednak jego odkrycie doprowadziło do czasowego wstrzymania pracy lotniska.

Na początku września niemieckie władze oskarżyły Rosję o przeprowadzenie ataku z użyciem drona. Moskwa odrzuciła te zarzuty.

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