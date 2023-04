Ekolodzy z Mississippi State University Coastal Research and Extension Center badają szczątki 426-centymetrowego ciężarnego rekina młota, który został wyrzucony na brzeg plaży w Orange Beach w Alabamie. Znaleziono również czterdzieścioro nieżywych młodych rekinów.

Jak przekazano we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych, zbadano m.in. serce, nerki, trzustkę, wątrobę, żołądek i śledzionę - żaden z narządów nie wykazał oznak odniesionego urazu. "Nie wykryto także żadnych nieprawidłowych zmian, ani pasożytów" - dodano.

Chociaż eksperci zaznaczyli, że nie da się jednoznacznie określić przyczyny śmierci rekina, to podejrzewają, że zginął na skutek śmierci połowowej - mógł zostać przypadkowo złapany.

USA: Zwłoki ciężarnego rekina wyrzucone na brzeg

Ekolodzy podali również, że rekiny młoty są "szczególnie narażone na fizjologiczne skutki stresu spowodowanego połowem, bardziej niż większość innych gatunków rekinów".

Ze zwłok samicy pobrano kilka próbek. Usunięto część kręgu, co ma posłużyć do określenia wieku i miejsca urodzenia rekina. Z kolei aby ustalić nawyki żywieniowe, usunięto tkankę mięśniową. Jak podkreślono, żołądek rekina był pusty, jednak nie jest to rzeczą odbiegającą od normy - "ciężarne samice często powstrzymują się od jedzenia" - zaznaczono.

Każdemu z licznego potomstwa usunięto część płetw, co w połączeniu z fragmentem płetwy matki pozwoli na zbadanie pokrewieństwa między wszystkimi osobnikami.

Mississippi State University Coastal Research and Extension Center planuje zachować zwłoki potomstwa i przekazać je do celów edukacyjnych - podkreśla CBS News.

"Mimo że jesteśmy zasmuceni utratą tych osobników, jesteśmy wdzięczni City of Orange Beach Coastal Resources za dotarcie do społeczności naukowej i umożliwienie nam zbadania tych wyjątkowych okazów" - nadmieniono w opublikowanym wpisie. Ponadto ekolodzy dodali, że pobrane próbki umożliwią poszerzenie wiedzy o rekinach młotach w Zatoce Meksykańskiej.

Przypomniano również, że ten gatunek nie powinien budzić strachu, bo nie jest agresywny i "nie uczestniczył w żadnym śmiertelnym ataku".