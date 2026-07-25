Wstrząsające odkrycie po pożarze domu w USA. Nie żyje ośmioosobowa rodzina

Karol Płatek

Karol Płatek

Osiem osób, w tym sześcioro dzieci, zginęło w pożarze domu w miejscowości Grand Haven w amerykańskim stanie Michigan. Część ofiar miała rany postrzałowe. Śledczy sprawdzają, czy doszło do rozszerzonego samobójstwa, a pożar został podłożony celowo.

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Radiowóz amerykańskiej policji oraz karetki na miejscu interwencji w stanie Michigan. Zdjęcie poglądowe
Policja i służby ratunkowe na miejscu tragedii w stanie Michigan. Zdjęcie poglądoweJEFF KOWALSKY East News

W skrócie

  • W Grand Haven w stanie Michigan w pożarze domu zginęło osiem osób, w tym sześcioro dzieci.
  • Część z ofiar miała rany postrzałowe, a śledztwo obejmuje możliwość rozszerzonego samobójstwa oraz celowego podpalenia.
  • Nie wszystkie ofiary zostały jeszcze zidentyfikowane, a okoliczności tragedii wyjaśniają służby specjalizujące się w sprawach podpaleń.
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Straż pożarna i policja zostały wezwane do pożaru domu w piątek. Po wejściu do budynku ratownicy natrafili na ciała ośmiu osób - dwóch dorosłych i sześciorga dzieci w wieku od 5 do 15 lat.

Kapitan Jacob Sparks z biura szeryfa hrabstwa Ottawa przekazał, że nie wszystkie ofiary zostały jeszcze zidentyfikowane, a przyczyny ich śmierci będą ustalane podczas sekcji zwłok.

Odkrycie w Michigan. Śledczy sprawdzają hipotezę

Jak poinformował Jacob Sparks podczas konferencji prasowej, u części ofiar stwierdzono rany postrzałowe. Nie ujawniono jednak, ile osób zostało postrzelonych.

Śledczy nie poszukują obecnie osób trzecich. Według wstępnych ustaleń wszystkie ofiary najprawdopodobniej należały do jednej rodziny i mieszkały w tym samym domu.

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Jednym z głównych kierunków śledztwa jest hipoteza rozszerzonego samobójstwa. Policja podkreśla jednak, że jest zbyt wcześnie, by przesądzać o przebiegu tragedii.

Tragedia w USA. Pożar mógł zostać podłożony celowo

Kapitan Sparks określił pożar jako "podejrzany". Według śledczych istnieją przesłanki wskazujące, że ogień mógł zostać podłożony.

Na miejscu pracują specjaliści ds. podpaleń z policji stanowej Michigan. Dochodzenie ma wyjaśnić zarówno przyczynę pożaru, jak i okoliczności śmierci wszystkich ośmiu osób.

Źródło: ABC News

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