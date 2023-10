Już w 2022 roku liczba imigrantów z Turcji, szukających azylu, potroiła się w stosunku do poprzedniego roku. W roku bieżącym odnotowano dalszy, prawie dwukrotny wzrost - od stycznia wpłynęło ponad 40 tys. wniosków o azyl od obywateli Turcji. Mają one niewielką szansę na pozytywne rozpatrzenie i przyznanie azylu - zaledwie ok. 15 proc.

Z Turcji do Niemiec przez Serbię

Jak potwierdziło niemieckie MSZ, obywatele Turcji docierają do Niemiec i "innych popularnych kierunków migracyjnych" najczęściej z Serbii, gdzie mogą wjechać bez wizy. W tym roku do Serbii przyleciało już około 60 tys. Turków.

Wśród obywateli Turcji, przedostających się do Niemiec, często spotykane są rodziny z dziećmi. "Nie jest więc tak, jak miało to miejsce w przeszłości, że przeważają podróżujący samotnie mężczyźni. W wielu przypadkach nie są to osoby, którym przysługuje azyl, ale ludzie chcący wyemigrować do Niemiec po majowym zwycięstwie partii Erdogana i w związku z kryzysem gospodarczym" - dowiedział się "Welt".