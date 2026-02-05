W skrócie Robert F. Kennedy Jr. nie przekonał Donalda Trumpa do wprowadzenia zaleceń programu "Make America Healthy Again".

Program promuje unikanie fast foodów i napojów gazowanych oraz zachęca Amerykanów do spożywania "prawdziwego jedzenia".

Donald Trump jest miłośnikiem potraw serwowanych w sieci McDonald’s oraz dietetycznej coli, której ma wypijać nawet do 12 puszek dziennie.

Nowy program "Make America Healthy Again", który proklamuje "uczynienie Ameryki ponownie zdrową" zachęca obywateli USA, by unikali w swojej diecie napojów gazowanych i produktów typu fast food.

W ramach serii konferencji pod hasłem: "Odzyskaj swoje zdrowie" 72-letni Robert F. Kennedy Jr. uświadamia Amerykanom, jakie konsekwencje dla zdrowia wynikają ze spożycia wysoko przetworzonej żywności.

USA. Robert Kennedy chce zmienić nawyki żywieniowe Amerykanów

Celem spotkań jest także podniesienie świadomości na temat nowych wytycznych żywieniowych, które zachęcają do "jedzenia prawdziwego jedzenia".

- Jeśli chcesz napić się coli albo zjeść pączka Krispy Kreme (sieć kawiarni w USA - red.), to jest Ameryka, powinieneś móc to zrobić, ale powiemy ci, ile to kosztuje. W sklepie może się to wydawać tanie, ale na dłuższą metę takie nie jest - mówił Kennedy podczas objazdu po stanie Tennessee.

Dziennik "USA Today" przypomina, że Donald Trump jest wiernym bywalcem restauracji sieci McDonald's i zapalonym fanem dietetycznej coli, której ma podobno wypijać do 12 puszek dziennie.

Kennedy starał się przekonać Trumpa. "Na próżno"

Amerykański sekretarz ds. zdrowia w trakcie jednego z przemówień dania typu fast food wprost nazwał "po prostu trucizną". Jednocześnie przyznał, że "przesłanie Make America Healthy Again nie przyjęło się w Gabinecie Owalnym". Dodał, że "na próżno" starał się przekonać Trumpa do nowego programu.

Zapytany, czy podzielił się z 79-letnim prezydentem swoimi obawami, dotyczącymi "kosztów" nawyków żywieniowych Trumpa, Kennedy odparł: "Bezskutecznie", po czym odszedł od mównicy, a sala wypełniona politykami i lokalnymi urzędnikami wybuchła śmiechem.

- Robimy coś strasznego naszym dzieciom. I nikt nie pyta, dlaczego tak się dzieje - przekonywał Kennedy, prezentując zaktualizowaną przez administrację USA piramidę żywieniową. Jednocześnie zwracał uwagę, jak bardzo wysoki wskaźnik przewlekłych chorób wśród młodzieży jest dla kraju kosztowny.

"W USA coś się zmieniło". Przekonują Amerykanów do nowego programu na temat żywienia

Współpracownikowi Trumpa wtórował gubernator stanu Tennessee Bill Lee, ubolewając, że w USA "coś się zmieniło". - Kiedy myślimy o przypadkach autyzmu, o liczbie, która naprawdę stanowi kryzys, o otyłości czy cukrzycy. Dlaczego mamy alergie u dzieci - alergie na orzechy - które zdawały się nie występować na takim poziomie jak dekady temu? Dlaczego diagnozy raka są zupełnie inne niż przez dekady? Coś się zmieniło w naszym kraju - mówił.

Podczas wydarzenia Lee siedział w pobliżu stoiska z napisem "Jedz prawdziwe jedzenie". "USA Today" zauważa z kolei, że biuro gubernatora zrezygnowało w ostatnim czasie z ubiegania się o federalne dofinansowanie na wyżywienie dzieci z ubogich rodzin, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Zamiast tego uruchomiony zostanie program, który obejmie mniej niż 3 proc. najmłodszych objętych opieką federalną.

Jednocześnie - jak czytamy - budżet stanu zakłada 5 milionów dolarów na państwowy program żywienia w okresie letnim, co stanowi wzrost o 2 miliony dolarów w porównaniu z ubiegłorocznym programem, którym objęto 18 tys. dzieci.

Jedynym demokratą, który wziął udział w wydarzeniu z udziałem sekretarza ds. zdrowia był Justin Jones z Nashville. - Myślę, że krąży wiele dezinformacji na temat związku diety z takimi problemami jak choroba afektywna dwubiegunowa i autyzm - zauważył Jones.

- Chciałem podejść do sprawy z otwartym umysłem. Słucham specjalistów zdrowia w moim okręgu, którzy są bardzo zaniepokojeni tym, co dzieje się za sprawą tej administracji, kierowanej przez ludzi bez wykształcenia naukowego i bez doświadczenia w dziedzinie zdrowia publicznego - i którzy rządzą wyłącznie w oparciu o teorie spiskowe. I to właśnie usłyszeliśmy dzisiaj - podkreślił demokrata.

