Wspólny artykuł Scholza i Macrona. Odezwa do wszystkich państw UE

Olaf Scholz i Emmanuel Macron we wspólnym artykule dla "Financial Times" wezwali do reformy w całej Unii Europejskiej. Stwierdzili, że UE musi podjąć ekstremalne wysiłki, jeśli nie chce stracić swojej pozycji. Przywódcy wymienili chociażby potrzebę utworzenia jednolitego rynku finansowego.