Wspólna odezwa 26 państw UE ws. Wenezueli. Padło wezwanie
"Wzywamy wszystkie strony do zachowania spokoju i powstrzymania się od dalszej eskalacji oraz poszanowania prawa międzynarodowego" - czytamy we wspólnym komunikacie 26 państw Unii Europejskiej, który dotyczy sytuacji w Wenezueli. Jak dodano, sposobem na przywrócenie demokracji w tym kraju jest "poszanowanie woli narodu". Jedynym krajem, który nie podpisał się pod dokumentem, są Węgry.
W skrócie
- Przywódcy 26 państw UE wydali wspólne oświadczenie, wzywając do zachowania spokoju i poszanowania prawa międzynarodowego w związku z kryzysem w Wenezueli.
- Unia Europejska podkreśliła konieczność respektowania woli narodu wenezuelskiego jako kluczowego elementu przywrócenia demokracji.
- Jedynym krajem, który nie podpisał się pod wspólnym apelem są Węgry.
"Unia Europejska wzywa wszystkie strony do zachowania spokoju i powściągliwości, aby uniknąć eskalacji konfliktu i zapewnić pokojowe rozwiązanie kryzysu" - podano w oświadczeniu szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, pod którym podpisały się również wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Węgier.
Jak stwierdzono w imieniu UE, "zawsze należy przestrzegać zasad prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych". - Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ ponoszą szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie tych zasad, stanowiących filar międzynarodowej architektury bezpieczeństwa" - podkreślono.
W komunikacie zwrócono uwagę, iż UE wielokrotnie zwracała uwagę, że reżim Nicolasa Maduro nie posiada legalnej legitymacji do sprawowania władzy i wzywała do "demokratycznej transformacji" w Wenezueli. "Prawo obywateli Wenezueli do kształtowania własnej przyszłości musi być respektowane (...). Poszanowanie woli Wenezuelczyków pozostaje jedynym sposobem przywrócenia demokracji i rozwiązania obecnego kryzysu" - napisano.
Operacja USA w Wenezueli. UE apeluje o przestrzeganie prawa międzynarodowego
26 krajów UE zapewniło, że popierają walkę z międzynarodowymi organizacjami terrorystycznymi zajmującymi się m.in. handlem narkotykami, lecz musi być ona prowadzona "w pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego oraz zasad integralności terytorialnej i suwerenności".
Jednocześnie w oświadczeniu wezwano do poszanowania prawa humanitarnego, jak również wypuszczenia na wolność wszystkich więźniów politycznych przetrzymywanych w wenezuelskich więzieniach.
"Pozostajemy w bliskim kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi oraz regionalnymi i międzynarodowymi partnerami, by wspierać dialog z wszystkimi zaangażowanymi stronami, który doprowadzi do wynegocjowania demokratycznego, inkluzywnego i pokojowego rozwiązania kryzysu" - stwierdziło 26 państw członkowskich Wspólnoty.