W skrócie Przywódcy 26 państw UE wydali wspólne oświadczenie, wzywając do zachowania spokoju i poszanowania prawa międzynarodowego w związku z kryzysem w Wenezueli.

Unia Europejska podkreśliła konieczność respektowania woli narodu wenezuelskiego jako kluczowego elementu przywrócenia demokracji.

Jedynym krajem, który nie podpisał się pod wspólnym apelem są Węgry.

"Unia Europejska wzywa wszystkie strony do zachowania spokoju i powściągliwości, aby uniknąć eskalacji konfliktu i zapewnić pokojowe rozwiązanie kryzysu" - podano w oświadczeniu szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, pod którym podpisały się również wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Węgier.

Jak stwierdzono w imieniu UE, "zawsze należy przestrzegać zasad prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych". - Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ ponoszą szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie tych zasad, stanowiących filar międzynarodowej architektury bezpieczeństwa" - podkreślono.

W komunikacie zwrócono uwagę, iż UE wielokrotnie zwracała uwagę, że reżim Nicolasa Maduro nie posiada legalnej legitymacji do sprawowania władzy i wzywała do "demokratycznej transformacji" w Wenezueli. "Prawo obywateli Wenezueli do kształtowania własnej przyszłości musi być respektowane (...). Poszanowanie woli Wenezuelczyków pozostaje jedynym sposobem przywrócenia demokracji i rozwiązania obecnego kryzysu" - napisano.

Operacja USA w Wenezueli. UE apeluje o przestrzeganie prawa międzynarodowego

26 krajów UE zapewniło, że popierają walkę z międzynarodowymi organizacjami terrorystycznymi zajmującymi się m.in. handlem narkotykami, lecz musi być ona prowadzona "w pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego oraz zasad integralności terytorialnej i suwerenności".

Jednocześnie w oświadczeniu wezwano do poszanowania prawa humanitarnego, jak również wypuszczenia na wolność wszystkich więźniów politycznych przetrzymywanych w wenezuelskich więzieniach.

"Pozostajemy w bliskim kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi oraz regionalnymi i międzynarodowymi partnerami, by wspierać dialog z wszystkimi zaangażowanymi stronami, który doprowadzi do wynegocjowania demokratycznego, inkluzywnego i pokojowego rozwiązania kryzysu" - stwierdziło 26 państw członkowskich Wspólnoty.

