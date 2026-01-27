W skrócie Minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował, że rozmowy dotyczące przekształcenia misji obserwacyjnej Arctic Sentry na Arktyce w operację wspólną z USA postępują pomyślnie na szczeblu wojskowym.

Celem inicjatywy jest wzmocnienie obecności NATO w regionie Arktyki w odpowiedzi na zarzuty Donalda Trumpa dotyczące niewystarczającego zaangażowania Sojuszu.

Boris Pistorius wyraził zadowolenie z wycofania się Donalda Trumpa z planów siłowego przejęcia Grenlandii oraz z porzucenia przez USA zamiaru nakładania ceł na państwa sprzeciwiające się tej polityce.

Boris Pistorius zabrał głos w sprawie wspólnych ćwiczeń NATO podczas wtorkowej konferencji w Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Berlinie. Pytany, czy dostrzega jakiekolwiek oznaki udziału Stanów Zjednoczonych w omawianej misji, odparł, że "z tego co wie, rozmowy postępują pomyślnie, przynajmniej początkowo na szczeblu wojskowym".

Sojusz ma być na dobrej drodze do przekształcenia planowanej jeszcze przed sporem na linii USA-Grenlandia misji obserwacyjnej "Arctic Sentry" w operację wspólną, w której udział miałyby wziąć także amerykańskie siły.

- W zasadzie wróciliśmy do punktu, w którym byliśmy sześć miesięcy lub rok temu - dodał Pistorius, dodając jednak, że nic nie jest pewne, a rozmowy wciąż trwają.

Grenlandia. NATO reaguje na zarzuty Trumpa. Rosną szansę na wspólną misję

Celem "Arctic Sentry" miało być wzmocnienie obecności NATO w regionie. Taki ruch byłby także odpowiedzią na zarzuty formułowane przez Donalda Trumpa, który zarzucał przywódcom państw Sojuszu, że za mało angażują się we zabezpieczanie strategicznie ważnego obszaru, jakim jest Arktyka.

- Arktyka, jako łącznik między Europą a Ameryką, ma duże znaczenie militarne - przyznał niemiecki minister. - Nasi amerykańscy sojusznicy i prezydent USA są tego świadomi - dodał.

Pistorius wyraził przy tym zadowolenie ze zmiany narracji Trumpa wobec Grenlandii i wycofania się przez niego z gróźb siłowego przejęcia wyspy. Po szczycie w Davos prezydent USA porzucił pomysł obłożenia cłami państw, które mu się sprzeciwiały.

Trump wycofuje się z gróźb wobec Grenlandii. Media wskazują przyczynę: "Zaczęli się niepokoić"

Jak donosiła wcześniej agencja Reutera, jedną z przyczyn zmiany zdania Trumpa miała być obawa przed procedurą impeachmentu i sytuacja wewnętrzna w USA.

"Na Kapitolu demokraci i republikanie zaczęli się niepokoić - administracja po raz kolejny najwyraźniej zdecydowała się na przeprowadzenie dużej operacji wojskowej bez uprzedniego skonsultowania się z Kongresem" - podała agencja Reutera.

Źrodło: focus.de, Reuters

