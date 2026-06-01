W skrócie W Palencii w Hiszpanii pięcioletniego chłopca porwał nurt rzeki podczas zabawy przy brzegu.

Matka i babcia weszły do rzeki, aby ratować chłopca, ale obie zginęły. Ostatecznie chłopiec został uratowany przez miejscowych wędkarzy.

W sprawie wszczęto śledztwo. Jak podano, miejsce wypadku - mimo częstych wizyt - nie jest oficjalnie wyznaczone dla pływających.

Hiszpański dziennik "El Pais" poinformował, że do zdarzenia doszło około godziny 18.30 w niedzielę, gdy pięcioletni chłopiec bawił się dziecięcą deską surfingową w rzece Pisuerga w pobliżu zapory Banos de Cerrato w okolicach Palencii.

W pewnym momencie nurt rzeki zaczął odciągać chłopca od brzegu. W reakcji jego 32-letnia matka i 52-letnia babcia weszły do wody, aby udzielić mu pomocy.

Hiszpania. Pięcioletni chłopiec zabrany przez nurt rzeki. Zginęły matka i babcia

Ostatecznie chłopca, który chwycił się kłód na brzegu rzeki, uratowali miejscowi wędkarze. Jego matka i babcia nie miały jednak tyle szczęścia.

- Prąd rozdzielił trzy osoby znajdujące się w wodzie. Babcię porwał na jeden brzeg, a matkę i dziecko przeciągnął na przeciwległy - przekazał zastępca delegata rządu w Palencii Eduardo Santiago.

Babcię pięciolatka udało się wyciągnąć z wody i zanieść w pobliże zapory. Mimo to jej życia nie udało się uratować i zmarła kilka minut później. Niedługo potem z rzeki wyciągnięto ciało matki.

Śledztwo w sprawie zdarzenia wszczęła Gwardia Cywilna, która będzie wyjaśniać okoliczności tego zajścia.

Służby wszczęły śledztwo. Tragedia nad hiszpańską rzeką

Na ten moment śledczy zaznaczają, że najbardziej prawdopodobną przyczyną tragedii są występujące w rzece prądy. Zastępca delegata wyjaśnił w rozmowie z "El Mundo", że z jednego brzegu ruchy wody były ledwo zauważalne, natomiast z przeciwległego brzegu "można było je zobaczyć wyraźniej".

Dodajmy, że uratowany przez rybaków chłopiec został wraz ze swoim wujkiem przewieziony do szpitala. Eduardo Santiago potwierdził, że obaj zostali już wypisani z placówki.

Dziennik "El Pais" zwrócił uwagę, że miejsce, w którym doszło do zdarzenia, jest często odwiedzane przez pływaków i plażowiczów, mimo że nie jest oficjalnie dla nich wyznaczone. To ze względu na fakt, że ma łagodny i piaszczysty brzeg. - To nie jest plaża jako taka ani nie jest tak oznaczona - wskazał Santiago.

- To straszna tragedia, która wstrząsnęła prowincją. Chciałbym złożyć kondolencje i wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar - dodał zastępca delegata rządu w Palencii.

Źródła: "El Pais", "El Mundo", "SUR"





