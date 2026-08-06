Wskazują winnych po kryzysie w Ceucie. 86 osób na ławie oskarżonych

Paweł Basiak

Oprac.: Paweł Basiak

W Maroku rozpoczęły się procesy 86 osób oskarżonych o to, że 30 i 31 lipca wspierały i miały udział w masowym wdarciu się migrantów do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Płn. - informuje pozarządowe Marokańskie Stowarzyszenie Praw Człowieka (AMDH). Podczas kryzysu przez zapory przedostało się 72 tys. migrantów - 70 tys. z nich wróciło do Maroka. Zginęło ponad 100 osób.

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Migranci w marokańskim mieście siedzącym na zboczu pagórka. Obok ulica z samochodami
Podczas ostatniego kryzysu migracyjnego do Ceuty wdarło się 72 tys. migrantów. 70 tys. powróciło do MarokaABU ADEM MUHAMMEDAFP

W skrócie

  • W Maroku rozpoczęły się procesy dotyczące 86 osób oskarżonych o wspieranie i udział w masowym wtargnięciu migrantów do Ceuty pod koniec lipca.
  • Część oskarżonych otrzymała już wyroki do sześciu miesięcy więzienia za przewożenie migrantów w pobliże granicy z Ceutą, a innym stawia się zarzuty takie jak niesubordynacja, posiadanie broni, ataki na funkcjonariuszy i niszczenie mienia.
  • Według hiszpańskich źródeł podczas kryzysu migracyjnego do Ceuty próbowały przedostać się około 72 tysiące osób, potwierdzono śmierć 141 migrantów.
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Hiszpańska rozgłośnia RNE, która cytuje AMDH, podała, że 52 osoby sądzone za udział w kryzysie migracyjnym w Ceucie zostały tymczasowo osadzone w areszcie.

Według tego samego źródła w procesach toczących się przed sądami w Tetuanie, w północno-zachodnim Maroku, miały już zapaść pierwsze wyroki; 11 osób miało tam otrzymać wyroki od trzech do sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Były oskarżone o przewożenie migrantów, zarówno obywateli Maroka, jak i cudzoziemców, w pobliże granicy z Ceutą, by umożliwić im nielegalne dotarcie do hiszpańskiej eksklawy.

Zarzuty stawiane pozostałym oskarżonym obejmują m.in. niesubordynację wobec poleceń władz, posiadanie broni, ataki na funkcjonariuszy publicznych, a także niszczenie mienia publicznego i prywatnego.

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Dziesiątki tysięcy migrantów wdarło się do Ceuty. Wiele ofiar

Według szacunków rządu Hiszpanii podczas kryzysu migracyjnego do Ceuty wdarło się ok. 72 tys. migrantów, z których ok. 70 tys. powróciło do Maroka. Radio RNE przypomniało, że jak dotąd potwierdzono śmierć 141 osób, które próbowały wedrzeć się do Ceuty. Zdecydowana większość z nich utopiła się.

Kryzys migracyjny w Ceucie zachwiał Układem z Schengen, czyli porozumieniem z 1985 r. o swobodnym przepływie osób, które obecnie obejmuje 29 państw europejskich.

Hiszpańskie media zauważyły, że do obecnego kryzysu migracyjnego doszło zaledwie 10 dni po ociepleniu stosunków Hiszpanii z Algierią - rywalem Maroka i państwem, które wspiera Front Polisario. Sanchez w drugiej połowie lipca udał się do Algieru i zawarł tam porozumienia dotyczące dostaw gazu. Wizytę hiszpańskiego premiera w Algierii oceniono jako wyraźną poprawę stosunków między tymi państwami. W 2022 r. Algieria zamroziła część współpracy z Hiszpanią po tym, gdy Madryt wsparł plan autonomii Sahary Zachodniej w ramach Maroka.

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