Wskazał scenariusz ataku Rosji, "w ciągu roku". Oburzenie w kraju NATO

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Nowa ocena zagrożenia miałaby opierać się na założeniu, że Rosja zaatakuje Estonię w ciągu roku - poinformował estoński generał, były dowódca armii Martin Herem, nominowany na nowego ministra obrony. Wojskowy twierdzi, że po ewentualnym zakończeniu wojny w Ukrainie Moskwa potrzebowałaby sześciu miesięcy, aby użyć siły militarnej przeciwko jego krajowi. Oświadczenie Herem skrytykowali eksperci, ale też dowódcy wojskowi.

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Martin Herem
Przyszły minister obrony Estonii Martin Herem twierdzi, że Rosja może zaatakować jego kraj w ciągu rokuMUHAMMED YAYLALI / ANADOLU AGENCY/FRANK FELL / ROBERT HARDING RF/ALEXANDER NEMENOVAFP

W skrócie

  • Martin Herem, były dowódca estońskiej armii, twierdzi, że Rosja może zaatakować Estonię po sześciu miesiącach od ewentualnego zakończenia wojny w Ukrainie.
  • Jego wypowiedź spotkała się z krytyką ze strony ekspertów i dowódców wojskowych, a także zwrócono uwagę na jego powiązania z firmą przemysłu zbrojeniowego Frankenburg.
  • Martin Herem ma zostać nowym ministrem obrony, zastępując Hanno Pevkura, który ustąpił po skandalu związanym z zakupem rakiet.
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- Jeśli wojna w Ukrainie zakończyłaby się w ciągu pół roku, to Rosja może potrzebować zaledwie kolejnych sześciu miesięcy, aby użyć przeciwko Estonii siły militarnej o nieokreślonej skali - powiedział były główny dowódca estońskiej armii Martin Herem, który został nominowany na nowego ministra obrony.

Estonia. Atak Rosji możliwy w ciągu roku? "Musimy być gotowi"

Według Herema, który dowodził estońskim wojskiem w latach 2018-2024, władze kraju muszą być gotowe na atak Rosji. - Nowa ocena zagrożenia dla Estonii miałaby opierać na założeniu, że Rosja zaatakuje kraj w ciągu roku - stwierdził wojskowy w wywiadzie dla radia ERR.

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Wynika to z faktu - argumentował Herem - że wszystko to, co Rosja obecnie na bieżąco zużywa na froncie, zacznie odtwarzać i gromadzić zapasy po zakończeniu wojny w Ukrainie. Jeśli przez sześć miesięcy będzie gromadzić zapasy środków, które teraz są wyczerpywane, wystarczy to do podjęcia przeciwko nam działań militarnych - ocenił Herem.

Na przyszłego ministra wylała się fala krytyki. "Nie powienien"

Jak poinformował w sobotę wieczorem portal Delfi, takie oświadczenie spotkało się z krytyką ekspertów i dowódców wojskowych.

- Przyszły minister obrony nie powinien kierować do służb wywiadowczych żądania, w istocie politycznego, co do zmiany oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju - skomentował ustępujący ze stanowiska Hanno Pevkur.

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Estońskie media zwracają również uwagę na powiązania Herema z firmą przemysłu zbrojeniowego Frankenburg, zwłaszcza że pojawiły się doniesienia o możliwości powrotu do pracy w rządowych strukturach także innych osób pracujących w tym przedsiębiorstwie.

Martin Herem zastąpi na stanowisku szefa resortu obrony Hanno Pevkura, który na początku września zrezygnował z urzędu w związku ze skandalem z zakupem rakiet dla Ukrainy. Transakcja na zakup amunicji o wartości około 70 mln euro realizowana z przedsiębiorcami z Indii nie doszła do skutku, a dochodzenie w sprawie przejęła, od śledczych z Estonii, Prokuratura Europejska.

Oficjalne zaprzysiężenie Herema na nowego szefa resortu obrony zaplanowane jest na początku przyszłego tygodnia.

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