Wskazał na groźnych gorszycieli z Zachodu. Skompromitowała go rodzina

Rosja nie rezygnuje z propagandowych wysiłków i tym razem "ostrzega" przed Europą, wskazując na "biomechanoidy" i "gorszycieli". O nowych zagrożeniach mówił podczas wystąpienia szef rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin, który stwierdził, że zdrowy człowiek boi się jechać do krajów na zachód od Rosji. Co ciekawe, lęków moskiewskiego dyplomaty nie podziela jego rodzina. Jak zauważają media, żona i córka Naryszkina często podróżują do Europy, nic nie robiąc sobie z głoszonych przez niego wypowiedzi.