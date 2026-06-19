Wskazał, czego nauczyła go wojna z Iranem. Zaskakująca konkluzja Trumpa

W skrócie Donald Trump ocenił w wywiadzie, że jego władza nie posiada ograniczeń i uznał porozumienie z Iranem za bezwarunkową kapitulację tego kraju.

Axios podkreślił, że zawarta umowa między USA a Iranem to jedynie ograniczone memorandum, które miało na celu zapobieżenie światowemu kryzysowi gospodarczemu.

USA zniosły blokadę morską wokół Iranu po zawarciu porozumienia, w ramach którego Iran zobowiązał się do otwarcia cieśniny Ormuz i nierozwijania programu nuklearnego.

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Portal Axios ocenił, że Donald Trump przystąpił do wojny, żądając "bezwarunkowej kapitulacji" Iranu, ale zakończył ją "jedynie ograniczonym memorandum o porozumieniu".

Prezydent USA w rozmowie z portalem przyznał, że wynegocjował tę umowę, aby zapobiec przekształceniu się wojny w globalny kryzys gospodarczy. Jednocześnie zaprzeczył, jakoby miało dojść do upokorzenia strony amerykańskiej.

Trump o porozumieniu z Iranem. "Moja władza nie ma ograniczeń"

Trump zapytany o to, czego nauczyła go wojna na Bliskim Wschodzie, odpowiedział, że tego, iż jego władza "nie ma żadnych ograniczeń". - Jeszcze nie wyciągnąłem z tego wniosków. Wiem, że istnieją (ograniczenia - red.), ale nie ma żadnych ograniczeń - dodał.

Republikanin podkreślił, że wojska USA "pokonały całkowicie militarnie" Iran, a samo porozumienie "prawdopodobnie oznacza bezwarunkową kapitulację". Stwierdził też, że wojna ukazała prawdziwą siłę Ameryki.

- Kto inny mógłby przeprowadzić taką blokadę? Ja przeprowadziłem blokadę morską, przez którą żaden okręt nie mógł się przedostać. Niektórzy próbowali. Nie trwało to długo - ocenił.

Prezydent USA zirytowany postawą krytyków

Donald Trump przyznał jednocześnie, że alternatywy dla zawarcia umowy "mogłyby być fatalne". Zirytował się też na krytyków, którzy zarzucają mu brak stanowczości wobec władz w Teheranie.

- Jedyny sposób, żebym stał się bardziej stanowczy, to pozostać tam jeszcze przez dwa, trzy tygodnie i dalej ich bombardować. Zgadza się? Ale co nam to da? Cieśnina Ormuz nie będzie otwarta - wyjaśnił.

- Przez wiele miesięcy nie mielibyśmy ropy. Gdy spadają bomby, to ją automatycznie zamykają - mówił.

Axios przypomniał - powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą - że prywatnie Donald Trump wyrażał obawy, iż światowe rezerwy ropy naftowej zaczynają się wyczerpywać i że jeśli cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta, może to doprowadzić do globalnego szoku naftowego.

Portal ocenił, że doniesienia te pomagają zrozumieć, dlaczego Trump "przyjął ofertę, jaką mógł uzyskać, zamiast tej maksymalnej, którą obiecał przed wojną". Sam prezydent utrzymuje jednak, że wojna pokazała skalę jego władzy, a nie jej ograniczenia.

Porozumienie USA-Iran. Amerykanie znieśli blokadę morską

W czwartek Stany Zjednoczone poinformowały o zniesieniu blokady morskiej na Iran. To efekt podpisanego w środę porozumienia. W jego ramach Irańczycy zobowiązali się do otwarcia cieśniny Ormuz oraz nierozwijania swojego programu nuklearnego.

"Dzisiaj siły USA zniosły blokadę morską statków wpływających i wypływających z irańskich portów i wybrzeża" - przekazano w komunikacie amerykańskiej armii. Amerykanie pozostaną w regionie, "by zapewnić, że wszystkie aspekty umowy będą przestrzegane".

Donald Trump stwierdził, że umowa z Iranem to "zwycięstwo" Amerykanów. "Nasz kraj jest silny, bezpieczny i szanowany jak nigdy wcześniej" - napisał na platformie Truth Social.

Źródła: Axios, AFP





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