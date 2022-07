"WSJ" o zwlekaniu Niemiec z dostarczaniem broni Ukrainie: Hańba na arenie światowej

Aleksandra Wieczorek

"Główną strategią pana Scholza - jeśli jest to strategia - było opóźnianie dostaw czołgów i innej ciężkiej broni, przypuszczalnie w nadziei, że wynegocjowane porozumienie uczyni je niepotrzebnymi" - pisze rada redakcyjna "Wall Street Journal". To komentarz w kwestii dostarczenia do Ukrainy dział przeciwlotniczych Gepard po trzech miesiącach.

Zdjęcie Kanclerz Niemiec Olaf Scholz / JOHN MACDOUGALL/AFP/East News / East News