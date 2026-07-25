Wściekła młodzież na ulicach. Masowe protesty w Indiach zakończone sukcesem

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Minister edukacji Indii Dharmendra Pradhan złożył rezygnacje ze stanowiska. Jego dymisja była jednym z głównych postulatów masowych protestów młodzieży, w ramach których na ulice wyszły tysiące osób. Potężna fala niezadowolenia i lawinowa popularność Indyjskiej Partii Karaluchów (CJP) narosła na skutek wycieku arkusza państwowego egzaminu wstępnego na studia medyczne.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Tłum podczas protestu w Indiach, uczestnicy z transparentami, przemawia mężczyzna na pierwszym planie.
Indie. Masowe protesty młodzieży, minister Dharmendra Pradhan rezygnujeJAGADEESH NVPAP/EPA

W skrócie

  • Dharmendra Pradhan złożył rezygnację ze stanowiska ministra edukacji Indii w odpowiedzi na kryzys związany z egzaminami.
  • Organizatorzy protestów w Indiach ogłosili zakończenie demonstracji po przyjęciu przez władze wszystkich zgłoszonych żądań, w tym analizy reform systemu edukacji i wypłaty odszkodowań rodzinom studentów.
  • Wyciek arkuszy egzaminu NEET-UG w maju doprowadził do masowych protestów młodzieży oraz licznych interwencji policji i ograniczeń w Delhi.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

"Biorąc pod uwagę sytuację (...) w całym kraju - z zamiarem zapobieżenia wykorzystaniu jej przez siły antynarodowe, zachowania jedności narodowej i upewnienia się, że przyszłość żadnego studenta nie uwikła się w zawiłości prawne (...) złożyłem rezygnację na ręce premiera" - napisał Dharmendra Pradhan w serwisie X.

Były minister edukacji Indii podkreślił, że sprawa nie jest dla niego "kwestią osobistego prestiżu". "Głęboko szanuję aspiracje, uczucia i uzasadnione oczekiwania młodzieży w kraju" - dodał.

Indie. Koniec masowych protestów, dymisja ministra edukacji Dharmendry Pradhana

Przedstawiciele CJP przyjęli dymisję ministra oświadczeniem, że "demokracja zwyciężyła", jednak początkowo nie zdecydowali o zakończeniu protestów. Dopiero po kilku godzinach w odpowiedzi na kolejne ustępstwa władz organizatorzy wezwali do natychmiastowego przerwania demonstracji.

- Wszystkie nasze postulaty zostały zaakceptowane, prosimy protestujących o wycofanie się i pokojowy powrót do domów - oświadczył rzecznik CJP Ashutosh Ranka. Z kolei założyciel ruchu Abhijeet Dipke, reagując na entuzjazm tysięcy młodych ludzi świętujących w centrum stolicy, napisał w mediach społecznościowych: "Zrobiliśmy to!".

Zobacz również:

Ukraina. Fala protestów po odwołaniu Mychajło Fedorowa. Zdecydował Zełenski
Świat

Wrze na ukraińskich ulicach, protest w Kijowie. W tle decyzja Zełenskiego

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Rząd przystał na kluczowe żądania protestujących, obejmujące m.in. analizę szerokich reform indyjskiego systemu edukacji. Władze zgodziły się również na wypłatę odszkodowań rodzinom studentów, którzy popełnili samobójstwo w związku z kryzysem, oraz powstrzymanie się od wyciągania konsekwencji prawnych wobec uczestników manifestacji.

Masowe protesty młodzieży w Indiach. Przyczyną wyciek arkuszy egzaminu

Bezpośrednią przyczyną kryzysu był ujawniony w maju wyciek arkuszy ogólnokrajowego egzaminu na studia medyczne (NEET-UG), co doprowadziło do unieważnienia testu, do którego przystąpiło około dwa miliony kandydatów. Według mediów decyzja ta doprowadziła do samobójstwa kilku z nich.

Protesty organizowane przez CJP z czasem przybrały na sile, stając się szerokim ruchem przeciwko bezrobociu i korupcji. W sobotę w Delhi policja ponownie użyła gazu łzawiącego przeciwko manifestantom, a władze federalne zamknęły 18 stacji metra i ograniczyły dostęp do internetu.

W odpowiedzi na rosnące napięcia premier Narendra Modi obiecał wcześniej surowe kary dla winnych nadużyć. Zapowiedź tę, w imieniu szefa rządu, przekazał 21 lipca Kiren Rijiju po posiedzeniu koalicji. Władze ogłosiły również utworzenie specjalnych sądów, które mają osądzać oszustów w trybie przyspieszonym.

Zobacz również:

Bolonia. Po śmierci zatrzymanego wybuchły gwałtowne zamieszki
Świat

Śmierć podczas interwencji policji. Bolonia stanęła w ogniu, reaguje Meloni

Karol Płatek
Karol Płatek


"Polityczny WF. PiS z hakami na Morawieckiego. "Prawie agent Tuska" INTERIA.PL

Najnowsze