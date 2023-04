Wściekła kobieta roztrzaskała robota. Wideo hitem internetu

Materiał pojawił się w nadzielę na platformie Weibo, znanej także jako "chiński Twitter". Na filmie widać, jak rozwścieczona kobieta wielokrotnie uderza pałką w robota, będącego na wyposażeniu Szpitala Uniwersyteckiego w Xuzhou na wschodzie państwa.

Chiny: Rozwścieczona kobieta niszczy robota. Pokazano nagranie

Ubrana w żółty płaszcz kobieta najpierw krzyczy na robota, a następnie bierze zamach i z impetem uderza w urządzenie. W tym czasie personel recepcji - próbując uniknąć zagrożenia - nie zareagował i uciekł ze stanowiska pracy, chowając się z dala od agresywnej pacjentki.

W trakcie nagrania widać, jak uszkodzone części robota latają w powietrzu, a wściekła pacjentka podnosi głos na ludzi dookoła.

Reklama

Chińskie media podkreślają, że nie wiadomo, co rozsierdziło kobietę, lecz zdaniem personelu szpitala cierpi ona na chorobę psychiczną.

Chińskie szpitale: Roboty obsługują pacjentów. "To frustrujący proces"

W poniedziałek wideo zostało udostępnione na Twitterze przez jednego z użytkowników. Zwrócił on uwagę, że w chińskich placówkach medycznych podobne roboty są coraz częściej wykorzystywane do umawiania wizyt lekarskich, by odciążyć obsługę.

"Zostało bardzo niewiele pielęgniarek, które pomagają pacjentom. Wielu uważa to za frustrujący proces" - podkreślił.