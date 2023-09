Wschodnie surowce z pominięciem Rosji. Nadzieja dla Europy

W obliczu zachodnich sankcji na Rosję, Kazachstan stanął przed szansą, by stać się jednym z państw, które zabezpieczą Europę energetycznie . Wielu członków Unii Europejskiej było dotychczas uzależnionych od surowców z Rosji.

Problemem jest jednak logistyka surowcowa . Zdecydowana większość zasobów Kazachstanu przepływa przez terytorium Federacji Rosyjskiej . Władze w Astanie od miesięcy próbują to zmienić i uwolnić się od Moskwy, która używa polityki surowcowej jako narzędzie nacisku .

Jak poinformowano w tym tygodniu, Kazachstan kupił dwa tankowce do dostaw ropy przez Morze Kaspijskie. Każdy z nich mógłby przetransportować 80 tys. ton surowca. Ropa trafiałaby do Baku w Azerbejdżanie, a następnie do Europy.