W skrócie Rząd Łotwy zdecydował o utworzeniu krajowej fabryki min przeciwpancernych, z których znaczna część ma trafić na eksport.

Produkcja min będzie realizowana we współpracy z niemieckim przedsiębiorstwem Dynamit Nobel Defence, a rozpoczęcie działalności planowane jest na 2028 rok.

Wcześniej na Łotwie uruchomiono interaktywną mapę zweryfikowanych schronów oraz podpisano porozumienie z Polską dotyczące współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

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- Powstanie fabryki to znaczący krok kierunku wzmocnienia potencjału obronnego oraz krajowych zdolności produkcyjnychŁotwy - stwierdził łotewski minister obrony Raivis Melnis.

Łotwa stawia na miny przeciwpancerne. Powstanie fabryka

Miny będą produkowane we współpracy z niemieckim zakładem przemysłu zbrojeniowego Dynamit Nobel Defence, który produkuje kilka różnych typów min przeciwpancernych, określanych jako "rozwiązania służące ograniczeniu mobilności przeciwnika".

Decyzja o utworzeniu na terenie Łotwy zakładu produkcji min wiąże się z podpisanym wcześniej w tym roku kontraktem na dostawę od niemieckiego przedsiębiorstwa systemu zdalnego minowania Skorpion 2, który umożliwia tworzenie przeciwpancernych zapór minowych w celu spowolnienia, zmylenia lub zablokowania ruchu wojsk pancernych i zmechanizowanych wroga.

W komunikacie rządowym poinformowano, że produkcja na Łotwie ma się rozpocząć w 2028 r. Nie wskazano przy tym lokalizacji planowanego obiektu.

Inwestycje Łotwy w bezpieczeństwo. Schrony i wzmocniona systemy informatyczne

Łotwa w ostatnich miesiącach podjęła się nowych projektów, które mają zwiększyć jej bezpieczeństwo.

W ubiegły piątek portal Delfi podał, że łotewska służba geodezyjna VZD we współpracy ze strażą pożarną uruchomiła interaktywną mapę zawierającą 781 zweryfikowanych schronów dostępnych dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. - Jeśli schron znajduje się na mapie, oznacza to, że jest dostępny dla każdego mieszkańca - zapewniła na antenie telewizji TV3 szefowa VZD Vita Narnicka.

Dodatkowo w miniony wtorek Polska i Łotwa podpisały porozumienie o współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Porozumienie przewiduje m.in. szybszą wymianę informacji i skoordynowane reagowanie na incydenty.



