Wschodnia flanka NATO się zbroi. Będą zasoby dla sojuszników

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Łotwa inwestuje w sektor zbrojeniowy. Tamtejszy rząd zdecydował we wtorek, że na terenie kraju zostanie utworzony zakład produkcji min przeciwpancernych. Znaczna część min będzie przeznaczona do eksportu, tak by państwa potrzebujące tego rodzaju broni mogły uzupełnić swoje zapasy.

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Łotewski żołnierz w mundurze maskującym z flagą kraju na ramieniu podczas ćwiczeń nato na tle zieleni
Żołnierze Łotwy podczas ćwiczeń NATODamian Lemanski/BloombergGetty Images

W skrócie

  • Rząd Łotwy zdecydował o utworzeniu krajowej fabryki min przeciwpancernych, z których znaczna część ma trafić na eksport.
  • Produkcja min będzie realizowana we współpracy z niemieckim przedsiębiorstwem Dynamit Nobel Defence, a rozpoczęcie działalności planowane jest na 2028 rok.
  • Wcześniej na Łotwie uruchomiono interaktywną mapę zweryfikowanych schronów oraz podpisano porozumienie z Polską dotyczące współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
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- Powstanie fabryki to znaczący krok kierunku wzmocnienia potencjału obronnego oraz krajowych zdolności produkcyjnychŁotwy - stwierdził łotewski minister obrony Raivis Melnis.

Łotwa stawia na miny przeciwpancerne. Powstanie fabryka

Miny będą produkowane we współpracy z niemieckim zakładem przemysłu zbrojeniowego Dynamit Nobel Defence, który produkuje kilka różnych typów min przeciwpancernych, określanych jako "rozwiązania służące ograniczeniu mobilności przeciwnika".

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Decyzja o utworzeniu na terenie Łotwy zakładu produkcji min wiąże się z podpisanym wcześniej w tym roku kontraktem na dostawę od niemieckiego przedsiębiorstwa systemu zdalnego minowania Skorpion 2, który umożliwia tworzenie przeciwpancernych zapór minowych w celu spowolnienia, zmylenia lub zablokowania ruchu wojsk pancernych i zmechanizowanych wroga.

W komunikacie rządowym poinformowano, że produkcja na Łotwie ma się rozpocząć w 2028 r. Nie wskazano przy tym lokalizacji planowanego obiektu.

Inwestycje Łotwy w bezpieczeństwo. Schrony i wzmocniona systemy informatyczne

Łotwa w ostatnich miesiącach podjęła się nowych projektów, które mają zwiększyć jej bezpieczeństwo.

W ubiegły piątek portal Delfi podał, że łotewska służba geodezyjna VZD we współpracy ze strażą pożarną uruchomiła interaktywną mapę zawierającą 781 zweryfikowanych schronów dostępnych dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. - Jeśli schron znajduje się na mapie, oznacza to, że jest dostępny dla każdego mieszkańca - zapewniła na antenie telewizji TV3 szefowa VZD Vita Narnicka.

Dodatkowo w miniony wtorek Polska i Łotwa podpisały porozumienie o współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Porozumienie przewiduje m.in. szybszą wymianę informacji i skoordynowane reagowanie na incydenty.

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