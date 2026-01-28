W skrócie Melania Trump zaapelowała o "jedność narodową" w związku z napięciem po zastrzeleniu przez agentów federalnych dwóch cywilów w Minneapolis.

W Minneapolis odbyły się protesty po śmierci Alexa Prettiego z rąk funkcjonariuszy ICE, a protestujący domagali się wyjaśnienia okoliczności.

Słowa Melanii Trump wywołały liczne internetowe komentarze, a prezydent Donald Trump zapowiedział próbę deeskalacji sytuacji.

Melania Trump wezwała do "jedności narodowej", w momencie gdy w Stanach Zjednoczoncyh rośnie napięcie po zastrzeleniu przez agentów federalnych dwóch cywilów w Minneapolis.

- Musimy się zjednoczyć - nawoływała Trump w programie "Fox&Friends".

W poniedziałek doszło do kolejnych protestów w Minneapolis. Po zabójstwie Alexa Prettiego, który zginął z rąk funkcjonariuszy ICE, tłum demonstrantów zgromadził się przed hotelem w Maple Grove. Według doniesień na miejscu przebywał Gregory Bovino, wysoki rangą przedstawiciel tej służby. Protestujący domagali się wyjaśnienia okoliczności śmierci Prettiego i wyrazili sprzeciw wobec działań ICE.

Pierwsza dama USA podkreśliła w rozmowie z Fox News, że jej mąż odbył "świetną rozmowę" z gubernatorem Timem Walzem i burmistrzem Jacobem Freyem. - Pracują razem, aby wszystko rozwiązało się w pokoju i bez zamieszek - zapewniała Trump. - Jestem przeciwna przemocy, więc proszę, jeśli protestujecie, protestujcie w pokoju - dodała.

- Protestujcie w sposób pokojowy. Musimy się zjednoczyć w tych czasach - zaapelowała pierwsza dama USA.

Zamieszki w USA, chodzi o działania ICE. Trump deklaruje deeskalację

Słowa pierwszej damy USA szybko obiegły media społecznościowe. Amerykanie nie szczędzili słów żonie Donalda Trumpa. "Ludzie protestują pokojowo, dopóki nie pojawi się policja jej męża" - czytamy w jednym z nieprzychylnych komentarzy.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział natomiast, że chce "deeskalować" sytuację w Minnesocie po zastrzeleniu 37-letniego Alexa Prettiego przez funkcjonariuszy federalnych. Sugerował też, że podejście odsuniętego dowódcy operacji imigracyjnych w Minnesocie, Grega Bovino, nie było odpowiednie.

- Jest bardzo dobry, ale jest dość nietypowym rodzajem gościa - dodał.

