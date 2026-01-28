Wrze w USA. Melania Trump zabrała głos. Apel do obywateli
Melania Trump zaapelowała o "jedność narodową" w związku z protestami po śmierci Alexa Prettiego z rąk funkcjonariuszy ICE w Minneapolis. - Protestujcie w sposób pokojowy. Musimy się zjednoczyć w tych czasach - powiedziała pierwsza dama USA. Trump wskazała także na swojego męża, który ma podejmować próby "deeskalacji sytuacji".
W skrócie
- Melania Trump zaapelowała o "jedność narodową" w związku z napięciem po zastrzeleniu przez agentów federalnych dwóch cywilów w Minneapolis.
- W Minneapolis odbyły się protesty po śmierci Alexa Prettiego z rąk funkcjonariuszy ICE, a protestujący domagali się wyjaśnienia okoliczności.
- Słowa Melanii Trump wywołały liczne internetowe komentarze, a prezydent Donald Trump zapowiedział próbę deeskalacji sytuacji.
Melania Trump wezwała do "jedności narodowej", w momencie gdy w Stanach Zjednoczoncyh rośnie napięcie po zastrzeleniu przez agentów federalnych dwóch cywilów w Minneapolis.
- Musimy się zjednoczyć - nawoływała Trump w programie "Fox&Friends".
W poniedziałek doszło do kolejnych protestów w Minneapolis. Po zabójstwie Alexa Prettiego, który zginął z rąk funkcjonariuszy ICE, tłum demonstrantów zgromadził się przed hotelem w Maple Grove. Według doniesień na miejscu przebywał Gregory Bovino, wysoki rangą przedstawiciel tej służby. Protestujący domagali się wyjaśnienia okoliczności śmierci Prettiego i wyrazili sprzeciw wobec działań ICE.
Pierwsza dama USA podkreśliła w rozmowie z Fox News, że jej mąż odbył "świetną rozmowę" z gubernatorem Timem Walzem i burmistrzem Jacobem Freyem. - Pracują razem, aby wszystko rozwiązało się w pokoju i bez zamieszek - zapewniała Trump. - Jestem przeciwna przemocy, więc proszę, jeśli protestujecie, protestujcie w pokoju - dodała.
- Protestujcie w sposób pokojowy. Musimy się zjednoczyć w tych czasach - zaapelowała pierwsza dama USA.
Zamieszki w USA, chodzi o działania ICE. Trump deklaruje deeskalację
Słowa pierwszej damy USA szybko obiegły media społecznościowe. Amerykanie nie szczędzili słów żonie Donalda Trumpa. "Ludzie protestują pokojowo, dopóki nie pojawi się policja jej męża" - czytamy w jednym z nieprzychylnych komentarzy.
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział natomiast, że chce "deeskalować" sytuację w Minnesocie po zastrzeleniu 37-letniego Alexa Prettiego przez funkcjonariuszy federalnych. Sugerował też, że podejście odsuniętego dowódcy operacji imigracyjnych w Minnesocie, Grega Bovino, nie było odpowiednie.
- Jest bardzo dobry, ale jest dość nietypowym rodzajem gościa - dodał.
Źródło: Fox News