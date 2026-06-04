W skrócie Donald Trump nie chce wznawiać wojny z Iranem mimo naruszeń rozejmu i sugeruje tolerowanie drobnych incydentów, by uniknąć szerszego konfliktu.

Negocjacje pokojowe między USA a Iranem są powolne ze względu na złożoność irańskiej struktury przywódczej i Trump przyznał, że są one nudne.

Izba Reprezentantów USA przyjęła uchwałę wzywającą do wycofania wojsk z działań przeciwko Iranowi bez zgody Kongresu, ale jej moc jest obecnie tylko symboliczna.

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Według "WSJ", który powołuje się na przedstawicieli amerykańskich władz, Donald Trump nie jest chętny, by wznawiać wojnę z Iranem, mimo nasilających się przypadków naruszania rozejmu.

Prezydent USA "sugeruje, że może być skłonny znosić pomniejsze przypadki zaostrzenia konfliktu tygodniami, a nawet miesiącami, aby uniknąć szerszego konfliktu na Bliskim Wschodzie" - wskazała gazeta.

Trump w środę bagatelizował irański atak rakietowy i dronowy na międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie, w którym zginęła co najmniej jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych. Powiedział, że Iran "zrobił coś, co nie było wielką sprawą".

Iran. Donald Trump nie chce wznowić wojny?

Jak dodał, była to odpowiedź na amerykańskie ataki i "niektórzy ludzie mogliby powiedzieć, że Irańczycy zostali trochę sprowokowani". Ocenił też, że zawieszenie broni pozostaje w mocy, bo na Bliskim Wschodzie rozejm jest "wtedy, kiedy strzelanie jest bardziej umiarkowane".

Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio określił amerykańskie ataki na irańskie instalacje i drony w okolicach cieśniny Ormuz jako odwetowe i czysto defensywne, a nie jako ponowny wybuch wojny na pełną skalę.

- Jeśli oni nie będą strzelać do okrętów, my też nie będziemy strzelać. Ale musimy odpowiedzieć - tłumaczył.

Jak pisze "WSJ", amerykańscy urzędnicy twierdzą jednak, że ze względu na powtarzające się ataki presja na Trumpa jest większa i pojawiły się wątpliwości, czy możliwe jest utrzymanie rozejmu w dłuższym terminie.

Prezydent tymczasem wielokrotnie powtarzał, że jest bliski podpisania porozumienia kończącego wojnę, które ponownie otworzy cieśninę, zlikwiduje irański program nuklearny i wyeliminuje irańskie zapasy wzbogaconego uranu.

Porozumienie pokojowe USA - Iranem. Donald Trump o "nudnych" negocjacjach

Trump powiedział, że nie spieszy mu się z zawarciem paktu. W opublikowanym w środę wywiadzie dla tabloidu "New York Post" ocenił, że jest mało prawdopodobne - choć nadal możliwe - aby wprowadzona przez USA blokada irańskich portów potrwała do września.

Z drugiej strony szybko interweniował i naciskał na premiera Izraela Benjamina Netanjahu, aby odwołał planowaną ofensywę militarną w Libanie, ponieważ zagrażała ona postępom dyplomatycznym.

"WSJ" podkreśla, że negocjacje z Iranem przebiegają powoli, m.in. ze względu na rozbitą irańską strukturę przywódczą, przez co wymiana każdej wiadomości, propozycji i kontrpropozycji zajmuje kilka dni.

Trump przyznał w jednym z wywiadów we wtorek, że negocjacje "zaczęły być bardzo nudne". Do tego - jak zauważa gazeta - irańscy urzędnicy wielokrotnie powtarzali, że wynik wojny stawia Iran w mocnej sytuacji, dając mu możliwość wpływania na treść i przebieg negocjacji.

Kongres chce zakończenia wojny z Iranem. Trump o "niepatriotycznym zachowaniu"

Brak porozumienia w wojnie z Iranem budzi kontrowersje także na amerykańskiej scenie politycznej. W środę Kongres opowiedział się za uchwałą, nakazującą zaprzestanie działań zbrojnych przeciwko Iranowi bez zgody tej instytucji.

"Wczoraj, w bezsensownym głosowaniu, Izba Reprezentantów, czterech złych Republikanów i wszyscy Głupkokraci (ang. "Dumocrats"), zagłosowali za ograniczeniem moich uprawnień wojennych, w samym środku moich finalnych negocjacji w sprawie zakończenia wojny z Islamską Republiką Iranu" - skomentował Trump.

Prezydent USA dodał następnie retoryczne pytanie - "Kto zrobiłby coś tak niepatriotycznego?".

"Wiedzą, na jakim etapie są negocjacje. Demokraci są napędzani syndromem szaleństwa na punkcie Trumpa. Wolą, żeby nasz kraj poniósł porażkę, niż żebym odniósł kolejne z wielu zwycięstw. Czterech Republikanów to zupełnie inna historia - to ATENCJUSZE! Powinni się wstydzić" - napisał.

Bliski Wschód. Kongresmeni domagają się wycofania z Iranu

Izba Reprezentantów przegłosowała w środę uchwałę, nakazującą "wycofać siły zbrojne Stanów Zjednoczonych z działań wojennych przeciwko Islamskiej Republice Iranu", poza tymi potrzebnymi do samoobrony, bez zgody Kongresu.

Za inicjatywą zagłosowali wszyscy Demokraci oraz czwórka Republikanów, dwaj kongresmeni znani ze sprzeciwu wobec interwencji, Thomas Massie i Warren Davidson, oraz dwaj centryści z okręgów, gdzie dużą część elektoratu stanowią wyborcy Demokratów, Brian Fitzpatrick i Tom Barret.

W praktyce jednak głosowanie ma znaczenie tylko symboliczne - by rezolucja była wiążąca, potrzebne jest przegłosowanie przez Senat oraz podpis prezydenta Trumpa. Mimo to, jest to pierwsza z czterech dotychczasowych prób Kongresu, by powściągnąć działania Trumpa, która zakończyła się sukcesem w głosowaniu.

Według aktu z 1973 r., prezydent musi po 60 dniach konfliktu zwrócić się do Kongresu o wyraźną zgodę na prowadzenie dalszych działań wojennych. Limit ten minął miesiąc temu, lecz według Białego Domu zawarte zawieszenie broni z Iranem oznacza, że wojna została zakończona przed tą datą graniczną.





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