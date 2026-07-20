W skrócie Chińska i filipińska straż przybrzeżna starły się na Morzu Południowochińskim, używając wioseł, kijów i drewnianych pałek.

Filipiński resort obrony określił zajście jako akt przemocy i nękania, a Chiny odrzuciły zarzuty.

Strona filipińska twierdzi, że marynarz został ranny w głowę podczas tego incydentu.

Według Filipin chińska straż przybrzeżna otoczyła i fotografowała wrak statku BRP Sierra Madre nieopodal Drugiej Płycizny Thomasa.

Pomimo orzeczenia Trybunału w Hadze Chiny nadal roszczą sobie prawo do niemal całego Morza Południowochińskiego.

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Wiadomość o nowym incydencie na Morzu Południowochińskim pojawiła się niedługo po komunikacie filipińskiego MSZ. Resort informował, że jeszcze w tym tygodniu czołowi dyplomaci z Filipin i Chin spotkają się na szczycie regionalnym w Manili.

Niedługo później doszło do starcia przedstawicieli straży przybrzeżnych. W oświadczeniu strony filipińskiej czytamy, że Chińczycy ranili marynarza w głowę. Miała im do tego posłużyć drewniana pałka.

Wcześniej chińska straż przybrzeżna miała okrążyć i fotografować wrak statku BRP Sierra Madre, który znajduje się w pobliżu Drugiej Płycizny Thomasa. Manila od 1999 roku utrzymuje tam swój posterunek.

MSZ Filipin uznało, że incydent jest "nie do przyjęcia". Z kolei resort obrony określił wydarzenia na morzu za "akt przemocy i nękania".

Chiny kontra Filipiny. Kolejny wątek sporu na kluczowym akwenie

Przedstawiciele Pekinu odpierają zarzuty. Tłumaczą, że w odpowiedzi na pojawienie się dwóch filipińskich łodzi wydali "ustne ostrzeżenia". Następnie podjęli jedynie "wzajemne środki zaradcze".

"Ignorując wielokrotne, wyraźne ostrzeżenia z naszej strony, (filipińskie - red.) łodzie szybko i niebezpiecznie zbliżyły się do chińskiej łodzi patrolowej, próbując ją okrążyć i staranować" - zaznaczono.

Filipińczycy mieli być agresywni. Przeciwko przedstawicielom chińskiej straży przybrzeżnej użyli wioseł i kijów - wynika z treści komunikatu.

Chiński atak na Filipińczyków. Po incydencie zawarto porozumienie

Wzajemne ataki na Morzu Południowochińskim trwają od lat. Jeden z incydentów odnotowano w czerwcu 2024 roku. Wówczas uzbrojeni w noże, kije i siekierę Chińczycy zaatakowali filipińskich żołnierzy, którzy próbowali uzupełnić zapasy garnizonu stacjonującego przy Drugiej Płyciźnie Thomasa.

Pokłosiem tych wydarzeń było osiągnięte miesiąc później tymczasowe porozumienie w sprawie misji zaopatrzeniowych na wrak statku Sierra Madre.

Pomimo orzeczenia Międzynarodowego Trybunału w Hadze Chiny roszczą sobie prawa do niemal całego Morza Południowochińskiego. Sąd przed laty orzekł, że żądania Państwa Środka nie mają podstaw prawnych.

Źródło: AFP





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