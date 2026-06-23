W skrócie Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko przedstawił pięciopunktowy plan, mający na celu rozwiązanie konfliktu między Ukrainą a Polską i apeluje o uspokojenie emocji.

W planie znalazły się między innymi postulaty zakończenia publicznej eskalacji, przeprowadzenia audytu ukraińskiej polityki wobec Polski, przywrócenia profesjonalnej dyplomacji oraz oddzielenia emocji od interesów narodowych.

Tłem napięć wokół odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego jest odbywająca się w Polsce konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Wyzwania, przed którymi stoi Ukraina, wymagają rozsądnego, dojrzałego, profesjonalnego i państwowego podejścia" - napisał w poniedziałek w serwisie X były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

"Przesyłki z orderami wyruszyły do Warszawy. Wszyscy daliśmy upust zrozumiałym emocjom. A teraz wszyscy muszą się uspokoić" - dodał.

Petro Poroszenko o stosunkach z Polską. "Nadszedł czas"

Poroszenko podkreślał, że Polska to strategiczny sojusznik Ukrainy, przez którą przechodzi zaopatrzenie dla ukraińskich sił zbrojnych w tym broń. "Kraj, od którego w dużej mierze zależy nasze przystąpienie do UE i NATO. Nie bez powodu w czasie mojej kadencji była ona naszym głównym europejskim i euroatlantyckim orędownikiem" - zauważył polityk.

Zwrócił też uwagę na ukraińskich uchodźców, których przyjęto w Polsce. "Oni potrzebują dobrych stosunków między naszymi narodami. Stosunki ukraińsko-polskie nie są więc areną dla sensacji, wzajemnych obelg i politycznego wykorzystywania emocji. Nadszedł więc czas, by powstrzymać eskalację tam, gdzie potrzebna jest zimna krew, profesjonalna dyplomacja i odpowiedzialność państwowa" - wezwał były prezydent Ukrainy.

Były prezydent Ukrainy z apelem. "Rosja będzie tylko klaskać"

"Możemy mieć spory dotyczące polityki rolnej, przewoźników, konkurencji, polityki, pamięci historycznej i tak dalej. Ale wszystko to należy rozwiązywać poprzez dyplomację, komunikację i szacunek, a nie poprzez kłótnie w mediach społecznościowych" - zaznaczył Poroszenko.

Dodał, że "nasza wspólna historia jest zbyt złożona, pełna wzajemnych krzywd i urazów, a lepszego lekarstwa niż 'wybaczamy i prosimy o wybaczenie' nikt jeszcze nie wynalazł".

W ocenie polityka "przyszłość nie może być zakładnikiem przeszłości". Według niego "to nie przeszłość jest przyczyną obecnego kryzysu w stosunkach dwustronnych, lecz problemy wewnętrzne, populizm i pogoń za notowaniami".

"Ukraina nie może sobie pozwolić na kłótnie z Polską. Polska nie może sobie pozwolić na kłótnie z Ukrainą. Walczymy o niepodległość i przetrwanie ukraińskiej państwowości. Musimy więc dbać o każdego sojusznika, każde narzędzie, każdą szansę. Rosja natomiast będzie tylko klaskać przy każdym naszym wzajemnym poniżaniu, każdym nieostrożnym słowie, każdym nowym skandalu" - podkreślił były ukraiński prezydent.

Relacje Polski i Ukrainy. Petro Poroszenko przedstawił plan działania

Petro Poroszenko przedstawił także pięciopunktowy plan rozwiązania konfliktu z Polską.

"Po pierwsze. Zaprzestać publicznej eskalacji. Po drugie. Natychmiast przeprowadzić audyt ukraińskiej polityki wobec Polski: kto jest za nią odpowiedzialny, jaka jest strategia, jakie są kanały komunikacji, jakie są problemy, jakie są rozwiązania" - wskazał były prezydent Ukrainy.

Jako trzeci punkt wymienił "przywrócenie profesjonalnej dyplomacji". "Żadnych spektakli, żadnych obelg, żadnej komunikacji za pośrednictwem mediów, żadnego publicznego szantażu, żadnej gry w 'kto ostrzej i boleśniej odpowie Polakom', a zamiast tego - systematyczną współpracę z państwem polskim i społeczeństwem polskim. Mój apel do dyplomatów: pozostawcie sprawę zwrotu orderów politykom, wy macie przecież swoją ważną misję" - apelował Poroszenko.

W ramach czwartego punktu polityka wezwał do "oddzielenia emocji od interesu narodowego". "Ponieważ interes narodowy Ukrainy to silny sojusz z Polską, wsparcie dla Ukrainy w UE i NATO, wspólne bezpieczeństwo oraz wspólne powstrzymywanie Rosji" - zaznaczył.

Jako ostatni punkt swojego planu Poroszenko wskazał konieczność "zapewnienia obiecanego otwarcia wszystkich klastrów negocjacyjnych z Unią Europejską w lipcu". "Zależy to również od Warszawy i nie można tu lekceważyć ryzyka" - dodał.

"Czas zabrać się do pracy i odbudować ukraińsko-polskie partnerstwo strategiczne. Nie można dopuścić do rozdzielenia Ukrainy i Mołdawii w procesie integracji europejskiej. Wielokrotnie już mówiłem: trzeba przestać tracić ludzi, terytoria i czas. Teraz dodam: równie ważne jest, abyśmy nie tracili partnerów i sojuszników" - napisał Poroszenko.

Spór wokół Orderu Orła Białego. W tle konferencja w Gdańsku

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (URC 2026) - dorocznego spotkania przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję.

W tle konferencji jest odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jest to pokłosie nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "bohaterów UPA" jednej z ukraińskich jednostek.

W związku z decyzją Nawrockiego, Orderu Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko, a innych polskich odznaczeń państwowych - minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.





"Wydarzenia": Tragiczny weekend. Turyści zignorowali alerty pogodowe Polsat News