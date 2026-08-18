W skrócie Ambasador Japonii Akira Muto został wezwany do rosyjskiego MSZ po proteście Tokio przeciwko wizycie Władimira Putina na wyspie Iturup.

Rosyjskie MSZ przekazało ambasadorowi stanowczy protest w związku ze stanowiskiem Japonii dotyczącym Wysp Kurylskich i zapowiedziało możliwość podjęcia "adekwatnych kroków".

Spór o południowe Wyspy Kurylskie trwa od zakończenia II wojny światowej, a ostatnia wizyta Putina na Iturupie ponownie nasiliła konflikt między Rosją i Japonią.

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Akira Muto pojawił się we wtorek w siedzibie rosyjskiego MSZ w Moskwie. Według relacji rosyjskich agencji spotkanie trwało około 25 minut. Po jego zakończeniu ambasador nie odpowiedział na pytania dziennikarzy.

Spór na linii: Rosja-Japonia. Ambasador wezwany do MSZ

Samo wezwanie dyplomaty również stało się elementem sporu. Siergiej Ławrow mówił wcześniej, że ambasador nie stawił się od razu na wezwanie rosyjskiego resortu. - Mówiono nam albo, że nie ma go w Moskwie, albo że źle się czuje. Nie do końca zrozumieliśmy sytuację - mówił rosyjski minister spraw zagranicznych.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa później ironizowała, że stan zdrowia Muto "nagle się poprawił" i ambasador pojawi się w resorcie we wtorek.

Według japońskiego nadawcy NHK Tokio początkowo zwlekało z wysłaniem ambasadora, obawiając się, że strona rosyjska wykorzysta spotkanie do jednostronnego przedstawienia swojego stanowiska. Ostatecznie japońskie władze zdecydowały, że Muto stawi się w rosyjskim MSZ.

Moskwa odpowiada Japonii. "Stanowczy protest"

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało we wtorek o przekazaniu ambasadorowi Japonii stanowczego protestu. Powodem były wypowiedzi premier Japonii Sanae Takaichi po pierwszej wizycie Władimira Putina na Iturupie - największej z ze spornych wysp w archipelagu Kuryli.

Japońska premier uznała wizytę rosyjskiego przywódcy za "absolutnie nieakceptowalną". Tokio uważa Iturup, nazywany w Japonii Etorofu, za część swoich Terytoriów Północnych.

Władimir Putin podczas wizyty na wyspie Iturup IMAGO/Gavriil Grigorov East News

Moskwa odpowiada, że jej suwerenność i jurysdykcja nad południową częścią Wysp Kurylskich są niepodważalne. Rosyjskie MSZ określiło próby kwestionowania tego stanowiska przez Tokio jako niedopuszczalne i bezprawne.

Rosja zastrzegła również możliwość podjęcia "adekwatnych kroków" w związku z sankcjami nałożonymi przez Japonię oraz wsparciem udzielanym przez Tokio Ukrainie.

Pierwsza taka wizyta Władimira Putina

Dyplomatyczne starcie rozpoczęło się po ubiegłotygodniowej wizycie Władimira Putina na Iturupie. Była to pierwsza wizyta rosyjskiego prezydenta na tej wyspie. Tokio zareagowało protestem i wezwało rosyjskiego ambasadora Nikołaja Nozdriewa.

Odpowiedź Moskwy była ostra. Siergiej Ławrow zarzucił Japonii przekroczenie "granicy przyzwoitości". Podczas rozmowy z dziennikarzami sięgnął również po Kartę Narodów Zjednoczonych i przywołał jej artykuł 107 (pozwala państwom alianckim z czasów II wojny światowej na podejmowanie działań przeciwko państwom-nieprzyjaciołom z tamtego okresu bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ).

Ławrow powołał się na ten zapis, argumentując, że Japonia, przystępując do ONZ, zaakceptowała powojenny porządek prawny.

Rosyjski minister przekonywał, że Japonia, przystępując do ONZ, zaakceptowała postanowienia dokumentu dotyczące konsekwencji II wojny światowej. Oskarżył Tokio o próbę dostosowywania prawa międzynarodowego do własnych interesów.

Wyspy Kurylskie dzielą Rosję i Japonię od dziesięcioleci

Spór dotyczy czterech najbardziej wysuniętych na południe wysp archipelagu Kurylskiego. Japonia uważa je za swoje Terytoria Północne i utrzymuje, że zostały bezprawnie zajęte przez Związek Radziecki pod koniec II wojny światowej.

Rosja stoi na stanowisku, że Wyspy Kurylskie weszły w skład ZSRR w wyniku wojny, a rosyjska suwerenność nad nimi nie podlega dyskusji.

Spór terytorialny sprawił, że Rosja i Japonia do dziś nie podpisały formalnego traktatu pokojowego kończącego II wojnę światową.

Stosunki obu państw pogorszyły się jeszcze bardziej po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Japonia przyłączyła się do sankcji nakładanych na Moskwę przez państwa G7 i wspiera Ukrainę.

Rosja w odpowiedzi wycofała się z rozmów pokojowych z Tokio, zakończyła bezwizowe wyjazdy obywateli Japonii na południowe Wyspy Kurylskie oraz dialog dotyczący wspólnej działalności gospodarczej na spornych terenach. Teraz wizyta Putina na Iturupie ponownie zaostrzyła wieloletni konflikt.

Źródła: TASS/Ria/The Moscov Times



